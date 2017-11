Rivera crida a votar el 21-D per «recuperar la llibertat»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va fer una crida a què els catalans vagin a votar a les eleccions del 21 de desembre per tal de «recuperar la llibertat» i acabar amb les «línies divisòries» traçades pel «separatisme» a Catalunya. En un acte públic del partit celebrat ahir a Sant Andreu de Llavaneres, Rivera va ironitzar amb què Carles Puigdemont, sobre qui pesa una euroordre de detenció, es troba «d'Erasmus» a Bèlgica i li va reclamar que «doni la cara davant la justícia, no s'amagui, no s'excusi, no deixi tirats els seus».

Rivera va estar acompanyat per la líder del seu partit a Catalunya i candidata a les eleccions del 21D, Inés Arrimadas, a qui l'Ajuntament de Llavaneres va declarar el mes d'octubre passat persona non grata. Per això van escollir aquest municipi. «S'ha d'acceptar que no tothom pensa igual en un poble», va exclamar Rivera, que va aprofitar per reivindicar «la llibertat i la convivència».

En referència als consellers empresonats, el líder de Ciutadans va destacar que «quan un presumeix d'incomplir sentències, quan un recull resolucions judicials com trofeus, no es pot indignar quan un jutge l'imputa».

També va deixar clar que ni el cop d'Estat del 23F ni el terrorisme d'ETA van aconseguir «carregar-se la Constitució» i «trencar la convivència».