27 morts en un tiroteig en una església baptista de Texas

Almenys 27 persones van morir ahir i 24 van resultar ferides durant un tiroteig en una església de Texas (EUA) protagonitzat per una persona que també va morir en l'atac, i que ha deixat desenes de ferits, segons van informar autoritats locals.

L'incident va passar en una església baptista a Sutherland Springs, a 45 quilòmetres al sud-est de San Antonio (Texas), on les autoritats van desplegar un fort dispositiu policial, que va incloure la presència d'agents de l'FBI.

El comissionat del comtat, Wilson Albert Gamez, va indicar a la cadena de televisió MSNBC que la xifra de morts ascendia a 27 persones i que hi havia almenys 24 ferits.

La policia local va informar, per la seva banda, que l'autor dels trets havia mort, segons el canal local KSAT12, que no va precisar les causes d'aquest defunció.

Per la seva banda, un policia va indicar a Fox News que ja no hi ha una «amenaça activa» al temple, on a l'hora dels fets se celebrava una missa.

Un testimoni va dir a KSAT12 que cap a les 11.30 hora local (17.30 GMT) un home armat va entrar a l'església i va obrir foc contra els que es trobaven al temple.

Un altre testimoni, un caixer en una gasolinera propera al temple baptista, va assenyalar a la cadena CNN que havia sentit uns 20 trets «en ràpida successió mentre tenia lloc un servei religiós».

Poc després, el governador de Texas, Greg Abbott, va escriure un missatge al seu compte de Twitter condemnant l'atac.

«Les nostres pregàries són per tots els que han estat perjudicats per aquest acte malvat. El nostre agraïment a les autoritats per la seva resposta», va manifestar el governador.