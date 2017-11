El bisbe de Solsona, Xavier Novell, creu que és «injust» que part del Govern sigui a la presó

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, creu que «és injust» que part del «Govern legítim» estigui empresonat. En finalitzar la missa que va celebrar ahir al santuari del Miracle de Riner (Solsona), Novell va destacar que els consellers «en tot moment han mirat de trobar camins per poder dur a terme el seu programa electoral per vies de diàleg i per vies de legalitat», i va afegir que «han sigut cessats i després empresonats per la conseqüència d'acomplir allò pel que van ser elegits. I no és just».

Segons el bisbe de Solsona, tampoc és just que «per la via de la força s'impedeixi a aquest poble decidir el seu futur perquè hi té dret». «Els cristians no ens guiem ni tenim criteris en funció de lleis positives, sinó per allò que és just, veritat i digne, i això no ho és», va concloure. Durant la missa, Novell va fer una pregària explícita «pels que són a la presó per causa del procés polític que viu el nostre país» per tal que «el Senyor els ajudi a ells».