Citen a declarar mestres de la Seu d'Urgell demà acusats d'adoctrinament

El jutjat de primera instància de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) ha citat a declarar per a demà, 7 de novembre, vuit docents de tres escoles d'aquesta població per un possible delicte d'incitació a l'odi per la manera com els docents van abordar a classe la informació sobre el referèndum de l'1-O.

Les citacions s'han fet arran de les denúncies que van interposar algunes famílies, que acusen les escoles d'introduir a les aules un relat polític sobre l'1 d'octubre i les càrregues policials que van dur a terme efectius de les forces de seguretat de l'Estat espanyol. Les denúncies diuen que els professors «introdueixen debats polítics en to catalanista i contra els espa-nyols».

Les persones citades són el director i quatre mestres de l'escola Mossèn Albert Vives, la directora i un docent del Pau Claris i la directora de l'escola La Salle, segons va informar el diari El Segre.

En relació amb l'escola Mossèn Albert Vives, algunes famílies van denunciar que una professora va parlar del que havia passat l'1-O en una classe on hi havia fills de guàrdies civils i que, després que les famílies es queixessin, la direcció va decidir canviar els menors d'aula.



Recollida de firmes

L'associació pedagògica Rosa Sensat va començar a Change.org una campanya de suport a l'escola catalana i en contra del procés judicial obert als professors de col·legis de la Seu d'Urgell, acusats d'incitació a l'odi, per un presumpte adoctrinament dels seus alumnes. La petició ja ha recollit gairebé 15.000 suports i defensa el caràcter plural, democràtic i plurilingüe que impera en el sistema educatiu català.

El text de suport diu que «atacar la professionalitat dels docents és intentar atemorir-los, desprestigiar-los, posar en dubte la figura de l'educador i dinamitar un dels pilars fonamentals de la nostra societat». I conclou fent ressaltar que no s'ha «d'oblidar que aquests atacs al sistema educatiu català també perjudiquen directament tots als infants».