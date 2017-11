Els comuns no volen llista unitària amb el sobiranisme

Catalunya en Comú es vol presentar a les eleccions del 21 de desembre en coalició amb Podem en una llista encapçalada per Xavier Domènech. D'aquesta manera, els comuns estan rebutjant la llista unitària que es volia fer des del sector sobiranista.

La proposta es va acordar ahir a la Coordinadora Nacional de la formació i l'assemblea del proper dissabte haurà d'acceptar la proposta. La llista mantindria el nom d'En Comú Podem-Catalunya en Comú i renunciaria a la llista unitària, ja que la formació prioritza «establir punts en comú des de la pluralitat».

La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, va afirmar ahir que l'amnistia dels presos polítics i l'anul·lació de l'article 155 era un punt d'entesa entre les candidatures. A més, també va afirmar que les eleccions han de servir per emetre «un missatge de resistència cap a l'embat del Govern espanyol» i crear «una ofensiva per recuperar les institucions catalanes». La portaveu també va afirmar que «l'ADN de Podem sempre ha estat a Catalunya en Comú» i va assegurar que «seria impensable imaginar que aquests dos projectes puguin competir si tenen una diagnosi de la realitat catalana tan compartida».

Encara que les assembles de bases de Podem i dels comuns han de validar la proposta, el que ha descartat del tot la reunió és presentar-se a les eleccions amb la hipotètica llista conjunta del PDeCAT, ERC i la CUP. Segons Alamany, «l'experiència a Catalunya amb llistes unitàries a vegades només serveixen per perpetuar la continuïtat de les retallades socials o per projectes que acaba liderant l'antiga Convergència». Per aquest motiu, els comuns van defensar que prefereixen llistes separades que tinguin punts de coincidència, com l'alliberament dels consellers i dels Jordis i la recuperació de les institucions catalanes.

En relació amb la candidatura, només es va desvelar que l'encapçalarà Xavier Domènech «perquè representa l'esperit dels comuns i també de la gent que espera respostes en moments tan delicats com els que travessa ara mateix el país».