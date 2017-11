«La Dolors és nostra, la volem aquí entre nosaltres i no hi ha cap motiu perquè continuï empresonada»

Més de 200 persones han assistit a l'acte convocat per la UGT per demanar l'alliberament de la consellera Dolors Bassa, destituïda en aplicació del 155, i de la resta d'empresonats. Sindicalistes, polítics –sobretot d'ERC- i gironins han omplert la sala d'actes de la Casa de Cultura de Girona per posar de relleu "la força tranquil·la i la serenor" de Dolors Bassa, i per criticar "la regressió" en què ha entrat la democràcia a l'Estat. "La Dolors és nostra i la volem aquí; no hi ha cap motiu perquè continuï empresonada", ha dit el secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas, que la va rellevar en el càrrec. "No estem davant una demanda de clemència sinó de justícia", ha afirmat el secretari general del sindicat, Josep Maria Álvarez. "Hem plorat molt aquests dies, però aquest no és un plor de derrota, sinó de dignitat i esperança", ha afegit el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros.

La imatge de la cara de Dolors Bassa amb la paraula "Llibertat" ha presidit aquest vespre la sala d'actes de la Casa de Cultura de Girona. El sindicat UGT, del qual en va ser secretària general a Girona entre el 2008 i el 2015, ha aplegat més de 200 persones a l'acte per demanar-ne tant el seu "alliberament immediat" com el de la resta de consellers i dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural.

El secretari de la UGT a Girona, que la va rellevar en el càrrec, és qui ha obert els parlaments. Xavier Casas ha criticat "la democràcia involutiva i la regressió" en què ha entrat l'estat espanyol i ha dit que, ara, més que mai "toca defensar els drets i les llibertats" pels quals Dolors Bassa "ha lluitat al llarg de la vida".

De la consellera, Casas n'ha recordat el seu "somriure, la serenor admirable i la força tranquil·la" que al capdavall –com ha precisat- "és la guanyadora". "Des de la UGT no pararem, seguirem amb dignitat, amb persistència i amb serenor fins a aconseguir el seu alliberament", ha subratllat el secretari general a Girona.



"No hi ha cap raó"



Josep Maria Álvarez ha començat el discurs dient que "no hi ha cap raó" perquè Bassa, els Jordis i la resta de consellers continuïn empresonats. "No estem davant d'una demanda de clemència, sinó de justícia, l'Audiència Nacional els ha de deixar en llibertat de manera immediata", ha assegurat el secretari general de la UGT.

Álvarez també ha criticat el procés "a l'engròs" que ha dut a terme l'Estat i ha recordat que Dolors Bassa "no té cap mitjà per eludir l'acció de la justícia". "Ella ha dedicat la seva vida a lluitar per tots aquells qui tenen menys, i ho ha fet treballant des de l'escola, des del seu municipi que és Torroella, des del sindicat i des del Govern", ha dit el secretari general de la UGT, recordant la seva trajectòria.

"Les d'ara són hores dures, difícils i complexes; no deixarem de lluitar per la seva llibertat", ha subratllat Álvarez. "I estic convençut que no trigarem a tornar-la a tenir entre nosaltres", ha conclòs, aixecant el clam unànime de "Llibertat!" des de l'auditori.



"Llàgrimes de dignitat que ens fan humans"



El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha recordat que la consellera Dolors Bassa "avui és a la presó per pensar com pensava". Ros ha dit que, per damunt d'allò que tothom voti o pensi, hi ha "el respecte als drets humans" i ha subratllat que, precisament, "la democràcia és el respecte al pensament de les persones".

Camil Ros, recordant el desig de Dolors Bassa, també ha fet una crida a la ciutadania a no caure "en la provocació d'aquells qui volen instaurar l'estat d'excepció" i a no deixar-se endur "per la violència". "Siguem dignes i fem del pacifisme la nostra actitud; aquesta és la clau", ha dit el secretari general de la UGT a Catalunya. "La Dolors Bassa és com la tramuntana, que neteja el cel i el deixa blau; i ella, allà on va, amb el seu somriure esbandeix els núvols", ha dit Ros, recordant la consellera.

Per últim, Ros ha subratllat que d'ençà dels empresonaments, molts catalans "hem plorat". "Però els que tenim plorera demostrem que som humans, a diferència del fiscal i la jutgessa; i aquestes llàgrimes no són de tristesa ni de derrota, sinó de dignitat i d'esperança", ha afirmat.



Sindicalistes i polítics



L'acte ha congregat unes 200 persones, entre les quals hi havia diputats, membres del Govern destituït, càrrecs electes i alcaldes. La primera fila l'han ocupat els dirigents d'ERC, David Mascort i Roger Torrent, la diputada per JxSí durant el darrer mandat Anna Caula i l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep M. Rufí, població d'on és Dolors Bassa.

Tampoc s'han perdut l'acte dirigents socialistes com el diputat al Congrés i primer secretari del PSC a les comarques gironines, Marc Lamuà, o la regidora Sílvia Paneque. Des del Congrés també ha arribat a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona el diputat Joan Olòriz.

Com no podia ser d'una altra manera, la sala s'ha omplert de membres del sindicat UGT, com a organitzador de l'acte.