Encartellada reivindicativa arreu del país per la llibertat dels presos

Carrers i places d'arreu de Catalunya es van tornar a omplir ahir de cartells per demanar la llibertat del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i els vuit membres del Govern destituït. L'acte central es va celebrar a la plaça Universitat de Barcelona, on l'encartellada va ser massiva i va aplegar centenars de persones. «Els Jordis són homes de pau, com el vicepresident i els consellers. Som aquí per exigir la seva llibertat la llibertat dels presos polítics. No descansarem fins que els tinguem a casa», va afirmar el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

«En les darreres setmanes ens han pegat, ens han insultat, ens han vexat i ens han empresonat els nostres representants legítims però malgrat la ràbia, la impotència i la tristesa no ens mou el sentiment de venjança sinó el de justícia», va voler deixar clar el portaveu d'Òmnium Cultural.

A diferents ciutats i pobles de la Catalunya Central també es van mobilitzar i van demanar la llibertat dels presos. A Manresa, des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia, centenars de persones van passar per la plaça Major de la capital del Bages i van recollir fins a uns 6.000 cartells, i llaços grocs que els donava la gent de Manresa per la República. A les sis de la tarda, també es va fer una encartellada pels diferents barris en una iniciativa del Comitè de Defensa del Referèndum (CDR). Per altra banda, a Solsona, al llarg del matí es van repartir cartells a favor de la llibertat d'expressió entre els assistents, i es va pintar un gran cartell demanant la llibertat dels presos polítics per col·locar-lo al portal del Pont, a l'entrada més coneguda d'aquesta població.