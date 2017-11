Hisenda investigarà d'ofici als que apareguin en 'Papers del Paradís'

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que l'Agència Tributària actuarà d'ofici respecte als contribuents que apareguin en els "Papers del Paradís" per la seva vinculació a societats domiciliades en paradisos fiscals.

En declaracions als mitjans abans d'unes jornades organitzades per la Federació d'Associacions de Cossos Superiors de les Administració Civil de l'Estat (Fedeca), Montoro ha fet a més una crida a "assessors jurídics i fiscals" perquè no col·laborin en l'ocultació de patrimonis i activitats, i ajudin a evitar que aquestes situacions es produeixin. Segons ha dit, són "situacions que avui la societat no entén" tant si provenen d'empresaris com de funcionaris o autoritats polítiques.

Preguntat per si l'exalcalde de Barcelona i president del grup municipal del PdeCat, Xavier Trias, hauria de dimitir després d'haver aparegut en els "Papers del Paradís", Montoro ha eludit pronunciar-se i ha assegurat que li correspon al mateix Trias donar les explicacions pertinents.

Després de la publicació de la investigació del Consorci Internacional de Periodisme d'Investigació (ICIJ), en què apareixen noms com el de l'esmentat Trias o el del músic José María Cano, Montoro ha dit que cal "veure-ho tot amb més tranquil·litat" perquè en Espanya s'ha avançat molt per aturar la frau fiscal.

Segons ha explicat, la lluita contra el frau també ha contribuït a la recuperació econòmica, perquè des de 2012 s'han regularitzat patrimonis ocults per un import proper al 10% del PIB. "És molt i estic convençut que cada vegada queda menys, perquè les forquilles d'aquests patrimonis saben que estem actuant, que les hisendes públiques estan actuant, i que aquestes conductes no són admissibles, tampoc en els països que fins ara li han servit de refugi ", ha afirmat el ministre.