Jordi Sànchez des de Soto del Real: «Ara la propera partida es juga el 21 de desembre»

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, empresonat de manera preventiva a Soto del Real, a Madrid, per ordre de l'Audiència Nacional ha enviat una carta manuscrita al diari 'Ara' en què afirma que "la propera partida es juga el 21 de desembre". Sànchez, empresonat al costat del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el marc d'una investigació contra ells per un delicte de sedició des del 16 d'octubre, destaca a l'epístola "l'habilitat" del govern espanyol per convocar eleccions, no pas perquè en pugui sortir "una victòria dels partidaris del 155", cosa que creu que "no passarà", sinó per "desempallegar-se" de l'article de la Constitució "en el mínim temps possible, davant la por que la seva implantació es convertís en un Vietnam particular, sense violència però d´impossible sortida".

Per això Sànchez convida a concórrer a les eleccions del 21-D i augura que el "preu" que pagaran Mariano Rajoy, Pedro Sánchez i Albert Rivera seran els "resultats favorables a l´independentisme" en unes eleccions "convocades per ells i amb tot Europa i una part del món pendent dels resultats".

Sànchez repassa els últims esdeveniments que han tingut lloc des de l'1 d'octubre i afirma que l'independentisme ha tingut "l'Estat contra les cordes". Però afegeix que l'Estat "és fort", i admet que "potser per algun error nostre -no som perfectes" ara se'ls ha situat "en unes noves coordenades que potser alguns no esperaven tan aviat". I admet que si bé la convocatòria del 21-D és "estranya", no hauria "d´incomodar" el sobiranisme. "Potser l'hauríem d'haver jugat nosaltres, tant se val", reflexions. "Sabem que les urnes són el terreny de joc més favorable per demostrar que els partidaris de la República Catalana som majoria", afirma.

Per això, el president de l'ANC opina que un nou episodi electoral "no és un mal escenari" per "prosseguir" el camí cap a la "llibertat nacional". I en aquest sentit subratlla que la "fortalesa" de l'independentisme ha estat "la gran capacitat de mobilització" i l'acció institucional des del Parlament, el Govern i els ajuntaments.

El president de l'ANC també fa reflexions a l'entorn de la seva estada a la presó de Soto del Real. "No hi ha presó, carceller, forrellat o decisió judicial que pugui, si nosaltres no volem, privar-nos de ser com som, de pensar com pensem i d´estimar la gent que estimem", assegura.

"Ser, pensar i estimar són les expressions més profundes de la llibertat. I malgrat que ja porto uns quants dies vivint a Soto del Real en condició de pres, continuo sent qui era, pensant el que pensava i estimant qui abans estimava".

"És aquesta mateixa llibertat que ara sento la que em va fer, temps enrere, assumir que l'ordre de presó podria arribar. Sense haver comès cap delicte, és cert. Però ja sabem que per a determinades coses l'estat espanyol no fila prim. I la llibertat, temps enrere, em va portar a vèncer la por i a no ser, ni pensar, ni estimar diferent, i per tant a seguir des de la presidència de l'ANC fent tot el que estigués al meu abast perquè, democràticament i pacíficament, el meu país trobés la llibertat".