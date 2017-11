Linyola suspèn bona part dels actes de Nadal en rebuig a l'empresonament del Govern

L'Ajuntament de Linyola, al Pla d'Urgell, ha decidit enguany suspendre bona part dels actes de Nadal programats al municipi, per mostrar el seu rebuig a la repressió que l'estat espanyol està aplicant sobre Catalunya i els seus dirigents, vuit dels quals, entre ells el vicepresident del Govern, estan a la presó.

Entre els actes anul·lats, el consistori ha decidit suspendre la segona edició del Concurs de Músiques de Nadal i el Concert de Nadal, el qual se celebra pocs dies abans de finalitzar l'any. El consistori tampoc encendrà les llums de Nadal pels carrers del municipi i es plantejaran tota la resta dels actes festius. Si que s'instal·larà l'Arbre de Nadal que enguany serà de caire reivindicatiu per denunciar l'existència de presos polítics a Espanya en ple segle XXI i la repressió autoritària de l'Estat. L'associació Pessebre Vivent de Linyola també ha decidit suspendre totes les representacions.

L'alcalde de Linyola, Àlex Mases, explica que aquesta decisió de suspendre la majoria dels actes de Nadal va sorgir de forma consensuada després d'una reunió entre els regidors d'ERC, PDeCAT, i el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Linyola. ''El municipi vol mostrar el seu rebuig a la repressió que el Govern i institucions espanyoles estan duent a terme a Catalunya, en especial la detenció i empresonament del nostre Govern, el qual considerem encara legítim perquè va ser escollit democràticament pel poble de Catalunya'', apunta l'alcalde.

Tot i la suspensió d'algunes activitats i elements decoratius de Nadal, hi ha actes que no s'anul·laran, com la Cavalcada dels Reis Mags d'Orient, ni els actes de La Marató com tampoc la Festa de Cap d'Any, ''tot i que pot haver més modificacions a mesura que vagin passant els dies'', matisa Mases.

L'associació Pessebre Vivent de Linyola també ha decidit suspendre totes les representacions pels mateixos motius. Val a dir que el de Linyola és un dels pessebres vivents més concorreguts de la demarcació de Lleida, que els darrers anys s'havia fet popular pel concurs que es feia per escollir l'actor que feia de caganer.