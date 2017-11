Maza justifica la decisió de la justícia belga perquè el risc de reiteració delictiva «és diferent» a l'estranger

El fiscal general de l'Estat José Manuel Maza ha dit aquest dilluns que creu que el risc de reiteració delictiva és diferent a Espanya que a Bèlgica i que, en aquest sentit i sense conèixer els fonaments de la decisió dels jutges belgues que han acordat la llibertat provisional de Puigdemont i els quatre conseller destituïts, la decisió li podria semblar "raonable". Maza ha fet aquestes declaracions a preguntes dels mitjans abans de participar en una conferència a València. El fiscal general de l'Estat ha afegit que alguns veuen la decisió de la llibertat provisional dels membres del Govern destituït com" una prova de l' equivocació de la justícia espanyola", però al respecte ha dit que a l'argument se li podria donar la volta: "la prova de l'equivocació dels jutges belgues és que a Espanya s'ha acordat la presó. Però això no és així, cada cas és diferent i no és el mateix el risc de reiteració delictiva a Bèlgica".