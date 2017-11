Una trentena d'alcaldes de la Catalunya Central, a l'expedició a Brussel·les

Més de 200 alcaldes catalans viatjaran avui a Brussel·les per internacionalitzar la «persecució judicial i ideològica que pateixen els representants del Govern i el poble català», en una iniciativa impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. D´aquests, una trentena llarga són de la Catalunya Central.



La jornada inclourà un acte a les cinc de la tarda al Centre Cultural Bozar de la capital belga, on és previst que intervinguin la presidenta de l´AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el president de l´ACM i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch; l´alcalde de Sabadell, Maties Serracant; l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l´alcalde d´Alella, Andreu Francisco, i els eurodiputats Josep Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Jordi Solé, també alcalde de Caldes de Montbui.





Alcaldes i alcaldesses catalans acaquesta hora facturant per iniciar el viatge cap a Brussel.les #mayorsforfreedom pic.twitter.com/nFofgCw0gD — Ass. Cat. Municipis (@ACM948) 7 de noviembre de 2017

Alcaldes i alcaldesses a l´avió rumb a Brussel.les per defensar la llibertat dels presos polítics #mayorsforfreedom pic.twitter.com/U4KfHGPeeJ — Ass. Cat. Municipis (@ACM948) 7 de noviembre de 2017

Prèviament, a l´acte, és previst que la delegació d´alcaldes encapçalats pels presidents de l´ACM i AMI facin una fotografia de grup fora Berlaymont a Schuman a la una del migdia.David Font, president del PDeCAT a la Catalunya Central i alcalde de Gironella, opina que «el Goven té clar el full de ruta». Per a Font «amb la seva gestió del procés» i «per a mi té el ple suport» en l'actual conjuntura.«Si el Govern creu que la millor estratègia és dividir-se en dos grups de treball, endavant», ha assegurat David Font. Per al polític berguedà, amb aquesta mesura es treballa des de dos fronts. A Brussel·les, «per internacionalitzar la situació que es viu a Catalunya», on. Per a Font, aquesta opció permetrà «picar a les portes d'Europa una mica més, ja que fins ara ha fet el sord a les demandes de Catalunya». Font creu que «després de la brutalitat policial l´1-O hi ha hagut moviments a Europa» per «evitar que hi hagi més violència contra ciutadans catalans per les seves idees polítiques».Entre d´altres, a Brussel·les avui hi haurà els alcaldes de Manresa, Igualada, la Seu i Solsona, també Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d´Oló, Sallent, Calders, Avinyó, Fonollosa, Guardiola de Berguedà, Avià, Monistrol de Montserrat, Oliana, Santpedor, Rajadell, Cardona, Martorell, Alp, Llívia, Olvan i Calonge de Segarra.