El ministre d'Interior belga vol un «judici just» per a Puigdemont

Ahir el president d'ALDE, Guy Verhofstadt, va qüestionar l'empresonament dels membres del Govern català i es va preguntar si aquesta mesura «desproporcionada» pot «minar» el resultat de les eleccions convocades per al 21 de desembre. El portaveu de l'aliança dels liberals europeus va afirmar que tot i que respecta «l'obligació dels tribunals espanyols de defensar i protegir l'estat de dret», qüestiona la proporcionalitat de la presó incondicional dels vuit consellers i es pregunta: «No hi ha altres maneres d'assegurar que els líders independentistes rebin un judici just?».

Per altra banda, el ministre d'Interior belga, el separatista flamenc Jan Jambon, va reclamar un «judici just» per a Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les. Jambon es va mostrar crític amb la Unió Europea, de qui va dir que encara estava esperant «que es pronunciï».

Qui sí que hi va dir la seva va ser l'ex-primer ministre belga Elio Di Rupo, que es va mostrar en «desacord» amb l'actitud de Puigdemont. «Ha abusat de la seva posició», però també va destacar que les autoritats espanyoles s'han comportat de forma «autoritària».

Les paraules de Jambon van ser contestades pel líder del PP al Parlament Europeu (PE), Esteban González Pons. «Sent ministre d'un govern d'un estat de la UE, hauria de respectar i confiar en la Justícia espanyola. No hi ha absolutament cap motiu per al contrari», va dir. També va qualificar les paraules del belga «d'irresponsables i perilloses». L'exministra francesa Ségolène Royal també es va pronunciar i va lamentar que «al cor d'Europa s'està assistint a l'empresonament de polítics per defensar una ideologia».