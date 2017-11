No troben signes d'agressió sexual a la nena de 10 mesos i el detingut queda lliure

Els forenses no han trobat signes d'agressió sexual a la nena de 10 mesos que la seva mare va portar ja morta al CAP de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) el dissabte al vespre. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 26 anys que convivia amb la mare de la criatura per les circumstàncies estranyes de la mort de la petita. L'arrestat ha quedat en llibertat, després que la policia hagi deixat sense efecte la detenció, tot i que està citat a declarar dimarts al jutjats d'instrucció. L'autòpsia ha revelat que les ferides que el nadó tenia a la zona íntima (i que inicialment van fer sospitar que podia haver estat víctima d'una violació) són superficials i que no hi ha esquinçaments ni lesions internes. L'autòpsia no ha pogut determinar l'origen de la mort però no descarta que pugui ser per causes naturals, com ara una infecció. Els forenses faran proves complementàries (com anàlisis de mostres, sang i orina) per intentar determinar com va morir.