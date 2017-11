El PDeCAT proposa el president destituït per liderar la llista unitària

El Consell Nacional del PDeCAT es va mostrar partidari que sigui el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, qui encapçali una eventual llista unitària de les formacions sobiranistes per a les eleccions del 21-D i que inclogui també «tots els presos polítics». En la intervenció davant el Consell Nacional del PDeCAT, la reunió del qual es va celebrar en una sala de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la seva coordinadora general, Marta Pascal, va advertir que «Espanya practica amb Catalunya el dret de conquesta, i com vol seguir practicant-lo, això requereix el millor de nosaltres mateixos i una gran generositat interna i externa».

Sobre la llista unitària que defensa el PDeCAT, la seva coordinadora general va admetre que «no serà senzill» materialitzar-la, però que per ells «no quedarà». «No serem els que posarem condicions, no posarem obstacles a res, és l'hora de la política i aquesta cal fer-la on s'ha de fer», va proclamar.

Per altra banda, ahir Pascal va anunciar que deixarà la vicepresidència del Partit Liberal Europeu pels seus posicionaments sobre el procés. La dimissió es farà efectiva avui. Pascal té previst enviar una carta al president del Partit Liberal Europeu, Hans Van Baalen, on argumentarà que la decisió la pren pel paper que ha tingut els últims mesos sobre el procés la direcció.