Trias es defensa de les informacions dels 'Paradise Papers': "Mai he tingut diners a l'estranger"

Xavier Trias s'ha defensat aquest diumenge a la nit de la informació publicada per La Sexta i El Confidencial en el marc d'una nova investigació del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació, en la qual se l'acusa de tenir una societat familiar opaca a les Illes Verges. "Mai he tingut cap relació amb cap compte o producte financer a l'estranger; mai he tingut diners a l'estranger; mai he tingut coneixement ni he participat en operacions financeres lligades a la meva família", ha sentenciat Trias respecte les acusacions que es desprenen dels anomenats 'Paradise Papers'. A través d'un comunicat, l'exalcalde de Barcelona també ha anunciat que la família ha acordat iniciar una investigació per esclarir aquesta informació.

Segons la notícia difosa per La Sexta i El Confidencial, Trias tindria una empresa 'offshore' a les Illes Verges per gestionar l'herència del seu pare juntament amb els seus onze germans i un nebot. Els 'Paradise Papers' senyalen que el pare de Trias era propietari d'una empresa farmacèutica important i apunten que ell se n'hauria beneficiat amb les anomenades 'Trust' –companyies que gestionen transmissions de patrimoni- per desviar diners a l'estranger.

Davant la notícia, Xavier Trias ha assegurat que desconeixia les informacions que el periodista de La Sexta li va exposar durant una entrevista realitzada aquest divendres passat, on lamenta que les preguntes se li van fer "amb to acusatori". Trias ha destacat que ell mai s'ha ocupat dels temes econòmics dels seus pares ni tampoc dels dels seus germans.

L'exalcalde de Barcelona ha apuntat que la família vol esclarir les informacions que senyalen l'economia dels seus pares, de manera que l'advocat dels germans Trias reclamarà els documents utilitzats pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació "per poder verificar-los". "A tots els germans aquestes informacions ens han generat un gran desconcert", ha lamentat.

Xavier Trias ha augurat que es demostrarà que la informació és falsa, i ha recordat que la justícia no va poder provar una altra l'acusació d'evasió de diners que ja es va difondre l'any 2014, quan 'El Mundo' va assegurar que tenia 13 milions d'euros a Suïssa. "La vocació de servei i la millora de la vida de la gent han estat les guies de la meva activitat pública", conclou Trias al final del seu comunicat.