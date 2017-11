Trias reitera que no té ni s'ha beneficiat de diners a l'estranger i no dimitirà

L'exalcalde de Barcelona i president del grup municipal Demòcrata, Xavier Trias, ha assegurat aquest dilluns que no s'ha beneficiat mai d'un fons ni d'uns diners a l'estranger, després de les informacions periodístiques que el vinculen a ell i la seva família amb un 'trust offshore', i ha afegit: "No estic disposat a dimitir per això".

En roda de premsa, Trias ha explicat que la seva família ha contractat un advocat per rebre la informació difosa per La Sexta i 'El Confidencial' sobre un suposat fideïcomís o 'trust' allotjat en una sucursal suïssa de RBS Coutts i investigar-la, i ha assegurat que en última instància aniran a Suïssa per aclarir-ho.

Ha volgut separar la seva situació personal i la de tots els membres de la seva família --són 12 germans-- ja que són dues situacions diferents, i ha admès que les informacions "en algun cas poden tenir sentit de veracitat", però no en el que concerneix a ell, i confia a demostrar que les informacions són falses, sense descartar emprendre accions judicials si així es demostra.

Trias ha reaccionat en una compareixença a la informació de La Sexta i 'El Confidencial' dins de la investigació de 'Els Papers del Paradís' i procedent d'una filtració compartida amb el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ).

En ella, el seu nom apareix al costat del dels seus pares i els seus germans a The JTB Family Settlement, un fideïcomís o 'trust' amb què la família presumptament va poder controlar actius allotjats en la sucursal helvètica de RBS Coutts Trustees Ltd., l'exclusiva filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

En la seva compareixença, ha repetit la informació del comunicat emès aquest mateix dilluns en la qual assegura que mai ha tingut cap relació amb cap compte ni producte financer a l'estranger, ni comptes a l'estranger, ni ha tingut coneixement ni ha participat en operacions financeres suposadament lligades a la família, i ha afegit que tampoc s'ha beneficiat de cap operació d'aquest tipus.

Ha assegurat que tota la seva família està en "estat de xoc" per les informacions difoses i que ara investigaran a fons les informacions aparegudes, encara que sí que ha admès que el seu pare va tenir l'any 1972 diners a l'estranger per la qual cosa ja va pagar una multa, i ha explicat que va cobrar l'herència de la seva mare a Espanya i la va declarar.

"Crec que no és cert però nosaltres ho investigarem a fons", ha insistit, a més de lamentar unes informacions que afecten el seu pare, mort el 1994, i la seva mare, morta el 2008, persones que es van dedicar tota la vida a ajudar els altres, ha destacat.

"Curiós" que es publiqui ara

Ha dit que es reserva, una vegada estudiat el cas, el dret a rèplica i a acudir als tribunals si és necessari, i respecta la investigació periodística però considera "curiós" que apareguin certes informacions en determinats moments, que en les seves paraules, el deixen perplex.

"El que és segur és que, si el meu pare ha tingut uns diners a Suïssa, jo no m'he beneficiat", ha dit, a més d'insistir que ell no pot respondre per tots els seus germans i les seves respectives famílies.

En preguntar-se-li per una empresa vinculada al 'trust' que va ser liquidada el 2013, ha respost: "Ni idea. Per això és important enviar un advocat que ho miri tot", ja que, segons ell, aquestes informacions barregen gran quantitat de coses.

Ha ironitzat amb el fet que, a risc de semblar "catet", no té ni idea del que és un 'trust' i ha assegurat que resultaria que és ric si fossin certes totes les informacions que apareixen sobre ell, com quan el van acusar de tenir 13 milions d'euros en un compte a Suïssa, una informació que va ser desmentida.

Trias confia que les noves informacions no acabin sent del mateix estil que les que van aparèixer en aquell moment --"Espero que no tingui a veure el d'ara amb una operació d'aquest tipus"-- i ha assegurat que és clara i notòria la seva situació econòmica.

A més, ha acusat els periodistes que el van entrevistar el divendres 3 de novembre de parar-li un una trampa en no avisar-lo que en realitat l'entrevista era per abordar la seva aparició en 'Els papers del paradís' i no solament sobre la situació política, i ha assegurat que ell sempre donarà la cara: "El periodisme no és jugar a la picardia i posar Trias en un parany".