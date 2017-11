El verí de les taràntules podria pal·liar el dolor per cremades

Un equip internacional d'investigadors ha demostrat que una de les toxines presents en el verí de les taràntules desactiva el canal que fan servir les neurones per transmetre el dolor al cervell, una troballa que ajudarà a millorar els tractaments contra el dolor provocat per les cremades. La investigació, que acaba de publicar-se a The Journal of Molecular Medicine, s'ha centrat en el dolor de les cremades perquè és «extremadament intens i durador».

«Hem assolit els mateixos resultats que amb la morfina però sense els efectes secundaris, ja que redueix la taxa respiratòria i cardíaca, genera dependència i, amb el temps, perd efectivitat», expliquen els investigadors.