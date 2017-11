La CUP preguntarà a la militància per una llista ciutadana al marge de partits

La CUP decidirà diumenge 12 de novembre en una assemblea nacional extraordinària quina és la seva posició final de cara a les eleccions del 21-D. El Secretariat Nacional i els diputats de la CUP han elaborat un esborrany de ponència per sotmetre a votació de les bases si l'esquerra anticapitalista s'ha de tornar a presentar a la eleccions o si no hi ha de concórrer.

Si la militància cupaire avala presentar-se, es preguntarà per tres opcions: fer-ho en un format semblant a l'actual de la CUP-CC; articular un acord polític per a un front d'esquerres –entenen que ERC se n'ha desmarcat-; o construir una llista ciutadana que deixa fora els partits. "No entra per nosaltres dins d'aquesta proposta que hi hagi partits que hi posin gent de primera línia com Puigdemont", ha explicat la fins ara diputada cupaire Mireia Vehí.

En qualsevol escenari, els cupaires consideren que el 21-D té "manca de legitimitat" i que tot plegat ha de servir per "construir república". L'esborrany s'ha enviat a les bases que podran ara esmenar-ho durant dos dies.