Els premis Ondas surten per primera vegada de Barcelona i es lliuraran a Sevilla

El Grup Prisa ha decidit aquest any traslladar la gala de lliurament dels premis Ondas 2017 al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla. D'aquesta manera, surten per primera vegada en 64 edicions de la capital catalana. La cadena no ha explicat el motiu pel qual ha decidit canviar els plans ja que, inicialment, s'havien d'entregar al Liceu de Barcelona. Els Premis Ondas ha premiat aquest any la tasca de totes les ràdios catalanes en reconeixement a la cobertura informativa dels atemptats de l'agost, els periodistes Josep Cuní, Àngels Barceló, Susana Griso, l'actor Josep Maria Pou, Jarabe de Palo o el festival Sónar.

Els Premis Ondas ha premiat aquest any la tasca de totes les ràdios catalanes en reconeixement a la cobertura informativa dels atemptats de l'agost. El jurat ha valorat la resposta "rigorosa" durant moltes hores de directe de les principals emissores catalanes així com també les cadenes locals.

El periodista Josep Cuní ha estat distingit amb l'Ondas al millor presentador per la seva "excel·lent" cobertura informativa amb '8 al dia' de 8TV. La directora del programa 'Hora 25' de la Cadena Ser, Àngels Barceló, s'emporta l'Ondas al millor presentador o programa de ràdio parlat, mentre que l'actor Josep Maria Pou ha estat reconegut per la sèrie 'Nit i Dia' de TV3 i Susana Griso com a millor presentadora a 'Espejo Público' d'Antena 3.

El jurat també ha premiat el grup Jarabe de Palo per la seva trajectòria i el festival Sónar amb el guardó d'espectacle musical.

En aquesta edició s'han rebut més de 400 candidatures de 15 països de tot el món, una xifra rècord en la història d'aquests guardons. Les categories de televisió i ràdio han estat les que han registrat l'augment més important de candidats.