Ensenyament mostra el seu suport als vuit docents que han declarat al jutjat de la Seu

El director dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida en funcions, Miquel Àngel Cullerés, ha estat al jutjat de la Seu d'Urgell acompanyant als vuit docents que aquest dimarts han declarat davant del jutge per un possible delicte d'incitació a l'odi. Cullerés ha mostrat el suport del departament als mestres i ha afegit que l'únic que fan és ensenyar amb valors com els de la ''convivència, democràcia, llibertat i cohesió social''. El director dels serveis territorials ha negat cap debat a les aules sobre l'1-O hi ha afegit que amb nens de 3 a 6 anys és ''pràcticament impossible'' mantenir-hi un debat donat que són molt petits. Pel que fa a l'estat d'ànim dels docents, Cullerés, ha dit que es troben ''serens'' perquè no ''han fet res mal fet'' ni res que pugui ser ''constitutiu d'un delicte''.

Cullerés ha expressat la seva voluntat que aquests fets acabin arxivats i que els centres puguin tornar a la normalitat i abandonar l'enrenou mediàtic que han suposat les onze denuncies contra tres centres educatius de la Seu d'Urgell.

Les declaracions dels cinc mestres i tres directors han començat a les 10.00 hores i han finalitzat al voltant de les 15.00 de la tarda. Donant suport als docents solament hi ha hagut el director en funcions dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida i algun membre de les famílies dels mestres per expressa voluntat dels docents. A la porta del jutjat sí que s'ha vist una trentena de directors de centres de la Salle de tot Catalunya acompanyant a la directora de la Salle de la Seu d'Urgell. Aquests directors han fet coincidir una reunió de la xarxa de centres de la Salle a la capital de l'Alt Urgell amb el dia de les declaracions per acompanyar a la seva directora.