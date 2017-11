Montoro: «Exigim responsabilitats als qui hagin finançat l'1-O»

El ministre d´Hisenda, Cristóbal Montoro, Cristóbal Montoro, ha afirmat aquest dimarts que la denúncia que ha presentat davant la Fiscalia del Tribunal de Comptes contra els membres del Govern i els presidents de l'ANC i Òmnium té com a objectiu "exigir responsabilitats comptables als qui hagin finançat l´1-O" ja siguin "organitzacions com ANC i Òmnium, com recursos públics a través d´aquestes organitzacions".

Segons el ministre, la denúncia apunta a la Generalitat perquè ha existit "un dispositiu de mitjans materials, com són col·legis públics, perquè s´efectuï un referèndum de caràcter il·legal prohibit pel Tribunal Constitucional d´Espanya". Per tant, segons el ministre, ara toca al Tribunal de Comptes "delimitar les responsabilitats dels qui han facilitat que s´utilitzin recursos públics, de manera directa o indirecta, en la celebració d´aquest referèndum".

El ministre ha admès que durant els mesos en què el Ministeri ha estat controlant les despeses de la Generalitat no ha trobat cap partida per a l´organització de l´1-O, "però és evident que les votacions d´aquell dia es van celebrar amb mitjans públics com col·legis que es van obrir perquè se celebrés un acte il·legal", i per tant "no estem parlant del pressupost de manera directa, però sí del finançament a determinades organitzacions".