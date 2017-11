Processen un empresari per simular un petó a la líder de Podem andalusa

La titular del jutjat d'instrucció 11 de Sevilla ha dictat una ordre de processament contra l'empresari Manuel Muñoz Medina per simular besar la líder de Podem, Teresa Rodríguez, en un acte a la Cambra de Comerç, per un presumpte delicte contra la integritat moral o atemptat a l'autoritat. La jutge no considera que els fets puguin considerar-se una broma «com pretén l'investigat fer creure, ja que ni víctima ni investigat es coneixien amb anterioritat, ni consta que haguessin mantingut una conversa dilatada i en to de familiaritat previ aquell dia, que justifiqués l'acció realitzada».