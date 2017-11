Puigdemont insisteix en una llista unitària: «No tenim alternativa a anar tots junts»

El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha reclamat avui la necessitat d'una llista unitària del sobiranisme català per guanyar les eleccions del 21-D i recuperar "l'esperit de l'Assemblea de Catalunya" a fi de rebutjar l'aplicació de l'article 155 i "recuperar la democràcia".

Segons ha indicat Puigdemont en una entrevista a Catalunya Ràdio efectuada des de Brussel·les (Bèlgica), la millor forma d'expressar el rebuig de la població catalana a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, amb el que suposa, ha dit, de "cop d'Estat contra la democràcia", és formar "una llista de país amplíssima".

En aquesta llista, ha precisat, haurien d'estar les forces que formaven part del Govern (PDeCAT i ERC) però "també la CUP i altres forces de l'esquerra sobiranista", perquè "davant l'agressió tan fort de l'Estat espanyol hem d'estar units" ja que es tracta d'afrontar una situació "d'emergència".

Per a Puigdemont, que ha tornat a oferir la possibilitat d'encapçalar ell mateix aquesta llista unitària, una victòria de la mateixa suposaria també "enviar a Europa el missatge" que la intervenció de les institucions catalanes "no és una solució".

Ha reivindicat, en aquest sentit, "la refundació de l'esperit de l'Assemblea de Catalunya", que va ser la plataforma que, des de la clandestinitat, unia totes les formacions catalanes que lluitaven contra la dictadura franquista.

Puigdemont ha subratllat, en aquest punt, que les reivindicacions històriques de l'Assemblea de Catalunya de "llibertat i amnistia" tornen a "estar vigents" amb l'"onada repressiva desencadenada per l'Estat espanyol" contra Catalunya i per "la punció autoritària" que torna a evidenciar-se en aquest mateix Estat.

Sobre els objectius que hauria de tenir un nou govern independentista sorgit de les eleccions del 21-D, Puigdemont ha indicat que la prioritat no seria culminar el procés iniciat amb l'aprovació de la declaració d'independència per part del Parlament, sinó la de "recuperar la democràcia i la llibertat".

"Cal desemmascarar l'article 155", ha apuntat, i el nou Govern es trobarà "amb una situació d'emergència davant un Estat espanyol que ens vol aniquilar com a país", per la qual cosa "haurà de crear les bases democràtiques" amb les quals posteriorment "puguem ser un Estat independent".

Segons Puigdemont, "la república només es pot fer des d'un marc democràtic", i en parlar sobre els condicionants que pot patir el nou executiu de la Generalitat, ha advertit "els del bloc del 155" que "si hi ha limitis han d'explicar-ho, que diguin que és una democràcia vigilada o tutelada, perquè si el 22 de desembre hi ha formacions que no tindran l'opció d'aplicar el seu programa electoral, ho han de dir".

Segons la seva opinió, al contrari del que s'escolta sovint, "Espanya no ha canviat, i és impossible dialogar amb els fanàtics" que la governen, als quals ha qualificat d'"ultranacionalistes espanyols" que "segueixen tenint majoria".

Després de recordar que ell no havia estat destituït en virtut d'una llei concreta, sinó per una aplicació de l'article 155 de la Constitució que ha considerat "absolutament il·legal", Puigdemont ha carregat contra el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.

"El partit del senyor Millo, el PP, només representa una minoria a Catalunya, amb la qual cosa -s'ha preguntat- què s'ha cregut aquest senyor? Amb quin dret s'atreveix a parlar en representació de les institucions catalanes? No té cap legitimitat ni autoritat per fer-ho".

En la mateixa entrevista, els exconsellers de Salut -Antoni Comin-, d'Agricultura -Meritxell Serret-, i de Cultura -Lluís Puig- s'han mostrat disposats a formar part de llistes electorals, mentre que la d'Ensenyament -Clara Ponsatí- ha declinat pronunciar-se sobre aquesta qüestió.

Aquests mateixos exconsellers no han volgut entrar en el debat sobre el tipus de llista electoral més adequat, i en el cas concret d'Antoni Comin ha afirmat que ell estarà a favor "de la fórmula que garanteixi més vots".