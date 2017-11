Sáenz de Santamaría diu que la justícia espanyola és «independent»

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respost aquest dimarts des dels passadissos del Senat les manifestacions del president Carles Puigdemont, que ha assegurat des de Brussel·les que "Espanya passarà vergonya als tribunals internacionals". Segons Sáenz de Santamaría, les paraules de Puigdemont són "una ocurrència" perquè "els jutges són independents, inamovibles i responsables". "Puigdemont viu en la improvisació constant i té moltes estones lliures a Brussel·les", però "el govern [espanyol] té moltes coses a fer per estar contestant les seves ocurrències", ha dit. Segons la vicepresidenta, Espanya "és una democràcia i no funciona com la llei de transitorietat jurídica on el senyor Puigdemont posava i treia jutges".

Sáenz de Santamaría ha fet aquestes manifestacions als passadissos del Senat després d´assistir a la sessió de control de la cambra alta, on la senadora de Podem Maria Pilar Garrido ha acusat el govern espanyol de fer una lectura "partidista" de la Constitució i de convertir l´Audiència Nacional en un tribunal d´excepció.



Sáenz de Santamaría a Podem: "Qui els entengui, que els voti"



La vicepresidenta ha respost fent referència a la sortida d´Albano Dante Fachín de Podem Catalunya, i assegurant que "a la vista de com Iglesias resol els seus encaixos territorials" no es poden "prendre seriosament les seves recomanacions". Ha acusat Podem de tenir "un projecte abrasiu per al conjunt de les administracions", de "sumar-se a qualsevol festa per debilitar les institucions" i de ser "una barreja de populisme i de nacionalisme excloent".

En aquest sentit ha afirmat que Espanya "no funciona com podem i les seves confluències" i els ha acusat de posar-se al constat dels qui fan un referèndum il·legal. "Qui els entengui, que els voti", ha conclòs.



Demana al PSOE mantenir la unitat "a llarg termini"



També en resposta a una pregunta de la senadora del PSOE Maria Luisa Carcedo ha afirmat que les decisions del Consell de Ministres ha servit per eliminar "la veu del discurs excloent del nacionalista", cessar "els que havien abusat de l´autogovern", eliminar les "estructures d´Estat que el govern havia creat al servei exclusivament del seu discurs" i retornar "la seguretat jurídica als treballadors públics de l´administració catalana". En aquest sentit, ha demanat al PSOE mantenir la unitat a "llarg termini" i "posar en valor la unitat" per "recuperar la normalitat a Catalunya".

"Agraeix" la col·laboració dels funcionaris catalans

En aquest sentit, ha volgut "agrair" la "col·laboració" dels treballadors públics catalans després de l´aplicació del 155. Segons la vicepresidenta, aquesta col·laboració "no és més que lleialtat a l´autogovern de Catalunya". "El govern està treballant per garantir aquesta normalitat, crec que ho van fer amb un acord del 80% d´aquesta cambra i ho vam saber fer units i mirant al futur", ha dit.