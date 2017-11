S'esgota el termini per registrar coalicions al 21-D sense perspectives d'una llista unitària sobiranista

El termini per a registrar coalicions a les eleccions del 21-D s'ha esgotat sense perspectives d'una llista unitària de les forces sobiranistes. De fet, fonts del PDeCAT i d'ERC han apuntat a l'ACN que ja accepten concórrer als comicis al Parlament sota les seves sigles, tot i la petició insistent del president Carles Puigdemont i de l'ANC d'acordar una llista única. Al seu torn, la CUP decidirà aquest diumenge si es presenta o no al 21-D. Els anticapitalistes també preguntaran a la seva militància si concorren en solitari o en un front d'esquerres -sense ERC-, així com si es presenta una llista ciutadana al marge de partits.

D'altra banda, més del 70% dels inscrits a Podem Catalunya han apostat aquest matí per presentar-se en coalició amb Catalunya en Comú. Val a dir que l'organització que encapçala Xavier Domènech també ha rebutjat una candidatura unitària sobiranista. Això ja impossibilitaria cap llista que superés JxSí, tal i com va demanar ERC. Els republicans van reclamar dissabte que una hipotètica coalició sobiranista inclogués la CUP i part dels Comuns.

El president de la Generalitat, destituït pel govern espanyol, i que encara es troba a Brussel·les, ha reiterat que no hi ha "alternativa" a crear un "nucli democràtic" contra el 155 i en defensa de les llibertats per a les eleccions del 21-D. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puigdemont ha apostat així per una "llista de país amplíssima" que inclogui el Govern i "tota la gent que està defensant la democràcia", i que vagi des del PDeCAT i ERC "fins a sectors de la CUP, Podem, Demòcrates o MES". L'ANC també ha pressionat en un comunicat per una candidatura única independentista que inclogués Puigdemont i els "presos polítics". Tot i això, no hi ha perspectives que el sobiranisme s'uneixi sota cap llista unitària.

Segons la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG) amb la que s´ha posat en marxa la convocatòria, les formacions tenien el primer límit important al calendari en el 7 de novembre. Així, aquest dimarts ha finalitzat el temps que tenien per presentar coalicions electorals. L'altra gran cita al calendari dels partits va del 12 al 17 de novembre. Serà en aquells dies que hauran de presentar les llistes de candidats amb les que volen concórrer a les eleccions.



Punts en comú

Tot i que els partits sobiranistes no han arribat a cap acord per concórrer al 21-D sota un mateix paraigües electoral, sí que avancen les converses per dissenyar una coordinació programàtica, a més d'aliances posteriors als comicis. El PDeCAT i ERC esperen presentar punts en comú en els seus respectius programes electorals, que facin referència a la defensa de les institucions catalanes, al rebuig al 155 i l'exigència de l'alliberament dels presos polítics: els consellers del Govern, a més de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'ANC i Òmnium. Cal veure quina referència es faria a la independència i a la defensa de la República catalana. El PDeCAT i ERC també esperen arribar a un acord perquè Catalunya en Comú inclogui els primers d'aquests punts en el seu programa electoral.



Llistes separades

En cas que es confirmi -aquest dimarts a mitjanit- que el PDeCAT i ERC es presentaran per separat, caldrà saber com s'organitzen les tres llistes electorals. La formació que coordina Marta Rovira confia que Puigdemont en sigui el candidat, encara que no hi hagi candidatura unitària. El president va afirmar des de Brussel·les que estaria disposat a encapçalar una llista encara que fos des de l'exili, però reclamava que aquesta llista fos unitària del sobiranisme. A aquesta candidatura s'hi podrien sumar els consellers empresonats vinculats al PDeCAT.

Cal recordar que l'exconseller Santi Vila també s'havia posicionat com a candidat a liderar la llista del PDeCAT el 21-D, però després de criticar excompanys del Govern el Consell Nacional del partit va carregar amb duresa contra l'extitular d'Empresa, aquest diumenge. De fet, el Comitè d'Ètica del Partit Demòcrata estudiarà si pren alguna mesura contra Vila.

Al seu torn, Esquerra espera incorporar a la seva llista l'espai que representen Demòcrates i MES, dos partits que ja van formar part del grup parlamentari de JxSí. La candidatura dels republicans l'encapçalaria Oriol Junqueras, seguit de la secretària general del partit, Marta Rovira. Ella assumiria el pes polític de la campanya, tenint en compte que el president de la formació és a la presó al costat de set consellers més. ERC també compta amb els membres de l'executiu empresonats i que són afins a ERC.

Els republicans van estendre la mà a Albano Dante Fachin, el ja exsecretari general de Podem Catalunya, perquè se sumés a la seva llista. Tot i això, el fins ara diputat de CSQP no s'inclinaria per formar-hi part. Fachin també ha tingut converses amb la CUP de cara al 21-D.