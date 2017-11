Trias nega haver tingut fons a l'estranger però diu que no pot respondre per la família

L'exalcalde de Barcelona i líder del Grup Demòcrata a l'Ajuntament, Xavier Trias, va negar ahir haver tingut o haver-se beneficiat de diners, fons o productes a l'estranger, però va reconèixer que no pot respondre per la seva família, els seus pares, ja morts, i els seus dotze germans.

El nom de Trias apareix en els anomenats Papers del Paradís com a beneficiari d'un fideïcomís dels seus pares actiu entre el 1994 i el 2008, des d'on s'haurien desviat diners cap a les Illes Verges. «Són informacions que potser en algun cas poden tenir algun sentit de veracitat, però respecte a mi són absolutament falses», va assegurar en roda de premsa, ahir, en la qual va explicar que els germans Trias han decidit que un advocat obri una investigació per aclarir aquesta situació.

Tenint en compte que els pares de Trias són morts, així com el seu germà gran, la resta de la família ha decidit iniciar una investigació per aclarir les informacions revelades als Papers del Paradís. L'exalcalde ha recordat que no és el primer cop que rep acusacions que posen en dubte la seva honestedat i que després s'han demostrat falses, en referència als 13 milions d'euros que El Mundo va publicar que tenia a Suïssa, i va dir que espera «poder continuar demostrant que tot això d'ara són filtracions o informacions que potser en algun cas poden tenir algun sentit de veracitat, però que són falses» pel que fa a la seva persona.

Trias va negar les acusacions que pesen sobre ell, però va assegurar que no pot parlar pels seus pares i germans i les seves situacions econòmiques. L'objectiu d'aquesta investigació oberta, precisament, és poder aclarir la situació. «Jo mai he tingut compte ni he fet operacions financeres de cap tipus a l'estranger», va indicar el líder del PDeCAT a Barcelona, que va subratllar que l'herència de la seva mare la van declarar, i que el seu pare ja va ser multat per tenir diners a l'estranger l'any 1972. «El que és segur és que si en algun moment el meu pare ha tingut algun diner a Suïssa jo no m'he beneficiat d'això», va afegir. També va aprofitar per descartar la seva dimissió per aquest assumpte, perquè sap que no ha fet res mal fet, va dir, i quina és la seva situació econòmica. «Tothom sap com ho passo fins a final de mes», va apuntar l'exalcalde, que en to de broma va demanar que si algú troba els 13 milions d'euros que deien que tenia a Suïssa que se'n quedi 12 i li'n doni només un a ell. Per part del govern municipal, el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, va opinar que sobre aquesta qüestió cal ser «enormement prudent» i escoltar primer les explicacions de Trias.

En la mateixa línia es va expressar el socialista Jaume Collboni, tot i que va remarcar que «seria fàcil fer llenya de l'arbre caigut». «No ho faré, presumeixo de la innocència de les persones i no faré més judici que aquest. Escoltarem Trias. No som jutges, ni per a unes coses ni per a d'altres, ni som ningú per valorar-ho».