Vaga general a Catalunya: tota la informació del 8-N

Per segona vegada en poc més d'un mes, Catalunya viurà aquest dimecres una nova jornada de vaga general. En aquesta ocasió, la protesta l'ha convocat la Intersindical-CSC i li donen suport l'ANC i Òmnium en senyal de protesta per l'empresonament dels exconsellers. CCOO, UGT i Pimec se n'han desmarcat tot i que fan una crida a la mobilització i preparen actes de protesta. Regió7 s'ha afegit a l'aturada.

Hi ha manifestacions aquest 3-O?



A diferència de la vaga del 3 d'octubre, en què hi va haver mobilitzacions a les 12 i a les 19 h, per aquest dimecres 8 de novembre no s'han convocat marxes multitudinàries. Es preveu, en canvi, accions puntuals i en punts estratègics.

Els Comitès de Defensa de la República actuaran -a la capital del Bages de manera coordinada amb el grup de Manresa pel Sí (que agrupa ANC, Òmnium i els partits polítics i grups per la independència)- per tal d'aconseguir que l'aturada de país tingui èxit. En aquest cas, l'estratègia dels organitzadors ha variat i no es tracta ja de fer una gran mobilització al carrer, sinó d'aconseguir que l'aturada sigui real, i que l'acció tingui efectes que es notin sobre l'economia.

La vaga a Manresa



Aquest dilluns, els Comitès de Defensa de la República es van reunir a Manresa per coordinar les accions, però el programa d'activitats es manté en secret per evitar donar pistes sobre els llocs o col·lectius on es vol incidir. El que sí que s'ha donat a conèixer en el cas de Manresa és els punts de trobada i la primera hora. La jornada de mobilització per la vaga començarà a les 6 del matí, i els punts de trobada seran la plaça Catalunya i la plaça de la Reforma.

Els sectors oest i nord tindran com a destinació la primera plaça. Els veïns interessats a ser part activa de la mobilització de Valldaura, Plaça Catalunya, la Parada, les Bages, Sant Josep, entre d'altres, han d'anar a plaça Catalunya. Els veïns de la Balconada, Sagrada Família, Barri Antic, Escodines, la Guia, entre d'altres, han d'anar a la plaça de la Reforma.

Marc Garcés, membre dels comitès, explicava que es demana als que hi vagin que portin roba còmoda, d'abric, i menjar i aigua, un equip de supervivència, comenta Garcés, per fer front a una jornada d'activitats.

Quan a l'Ajuntament, l´equip de govern anul·larà tota la seva activitat laboral prevista per aquest dimecres. L'alcalde, els regidors i les regidores del govern municipal volen mostrar d´aquesta manera la seva solidaritat amb les convocatòries plantejades per condemnar l´actitud repressiva i autoritària de l´Estat, que ha culminat amb l´empresonament del consellers i les conselleres cessats, així com dels líders de les principals entitats cíviques del país, i la persecució judicial del president de la Generalitat. El govern de Manresa convida també la ciutadania a mantenir l´esperit cívic i pacífic durant les mobilitzacions que tindran lloc demà i en els pròxims dies.

Per als que no acudeixin a la crida de les 6, els comitè recomanen que es faci un seguiment a través de les xarxes socials. En aquests moments, la plataforma que més funciona és la de Telegram i a través del grup que hi ha creat de CDR Manresa es pretén convocar la població. Garcés ha recordat que la convocatòria es fa per reclamar l'alliberament de tots els empresonats pel cas, per reclamar que s'aturi l'aplicació de l'article 155 i per dir prou a la repressió.

Crida a la mobilització a Solsona



El CDR Solsonès també prepara mobilitzacions a la comarca i fa una crida a participar-hi. Informarà de l'activitat durant la jornada a través de les seves xarxes socials (grup de Telegram, Facebook, @CDR_Solsones a Twitter i Instagram).

L'Ajuntament de Solsona ha anunciat que s'afegeix a la convocatòria de vaga general. Segons informa el consistori a través d'un comunicat, les instal·lacions municipals romandran tancades al públic i el personal que opti per anar a treballar ho farà a porta tancada. Igual com es va fer durant l'aturada del passat 3 d'octubre, no hi haurà atenció al públic a les instal·lacions de l'Ajuntament solsoní i tampoc obriran portes la Biblioteca ni les instal·lacions esportives. Pel que fa a l'Escola Municipal de Música, s'oferiran els serveis mínims. D'altra banda, la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona i Empresaris per al Solsonès han fet un comunicat conjunt en el qual informen que donen suport a la vaga i esperen que hi hagi una resposta "cívica, pacífica i exemplar com fins ara".

Vaga a les escoles



A les escoles hi haurà un mínim d'un docent per a cada 6 aules a Infantil i Primària i un per a cada 4 classes per als centres d'educació especial. En llars d'infants, cal un terç de la plantilla, la mateixa ràtio que per a horari de menjador i activitats complementàries.

Serveis mínims al transport públic

Durant la jornada de vaga d'aquest dimecres es garantirà un 33% a Rodalies Renfe.

Per al metro, autobusos urbans, tram i FGC , un 50% en hores punta (6.30h a 9.30h i de les 17.00h a les 20.00h) i un 25% en hores vall.

, un 50% en hores punta (6.30h a 9.30h i de les 17.00h a les 20.00h) i un 25% en hores vall. L'aerobús haurà de tenir un 50% de les freqüències habituals.

Es garanteixen les urgències mèdiques



Quant a l'assistència sanitària en centres públics i privats, cal garantir el normal funcionament del servei d'urgències, així com els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i en les ocasions que consideri el facultatiu. Els centres d'assistència extrahospitalària també han de garantir les urgències, un servei que es prestarà com a mínim amb el 25% de la plantilla. El servei de neteja en centres hospitalaris ha de mantenir l'activitat normal en les àrees d'alt risc.

En els serveis funeraris, la recollida dels difunts fins a les sales de refrigeració haurà de ser com a mínim del 85%.

Pel que fa a la ràdio i televisió públiques, els serveis mínims són del 50% en els continguts habituals en els seus canals, emissores i portals.