Vuit mestres de la Seu compareixen avui davant del jutge pel tractament que van fer de l'1-O

Vuit professors de tres escoles de la Seu d'Urgell estan citats a declarar davant del jutge aquest dimarts a partir de les deu del matí per un possible delicte d'incitació a l'odi. En concret estan citats el director i quatre mestres del col·legi públic Mossèn Albert Vives, la directora i un mestre de l'escola Pau Claris i la directora de l'escola La Salle.

Tots ells estan investigats pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1 d'octubre arrel d'una denúncia de tres famílies d'alumnes, almenys una d'elles amb un fill d'una agent de la Guàrdia Civil, que asseguren que els menors van patir humiliacions, insults i agressions fora de l'escola. Aquests denunciants ja van declarar davant el mateix jutge el passat 18 d'octubre i ara se cita a declarar els docents per saber la seva versió dels fets.

Segons les denúncies, un dels alumnes hauria sofert ''humiliacions, insults i fins i tot agressions'' perquè la seva mare és guàrdia civil, cosa que coneixen la resta de companys i professors. El jutge vol saber si hi va haver comentaris realitzats per diversos professors així com si són responsables de determinades ''actituds'' per motivar als alumnes a fer aquests suposats comentaris. Els fets contra el fill de la guàrdia civil haurien tingut lloc el 3 d'octubre, dos dies després del referèndum. Els denunciants van ratificar la denúncia davant el jutge el passat 18 d'octubre als Jutjats de la Seu d'Urgell.

Paral·lelament a la Seu d'Urgell s'ha creat la Comissió de Suport a l'Escola Catalana que recull signatures per tal de defensar la qualitat i l'honestedat de l'escola catalana davant els atacs que diuen haver rebut. Ahir dilluns en van entregar més de 30.000 a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Així mateix, la consellera d'Ensenyament destituïda després de l'aplicació de l'article 155, Clara Ponsantí, va expressar també ahir dilluns el seu suport als vuit mestres que han de declarar aquest dimarts. ''La llibertat d'expressió també és educació. No tolerem assetjament judicial als mestres. No tenim por'', va piular Ponsantí a Tuiter des de Bèlgica, on es troba junt amb el president Carles Puigdemont i tres consellers del seu executiu.