Alcaldes del territori central consideren que l'acte de Brussel·les impulsa el procés arreu

«Hi havia gairebé més premsa internacional que alcaldes», deia ahir a aquest diari el batlle de Solsona, el republicà David Rodríguez. Va ser justament aquest destacadíssim seguiment mediàtic de la visita ahir de 200 alcaldes catalans a la capital europea per donar suport als presos del procés polític el que més va impressionar els alcaldes de la Catalunya central amb què va parlar ahir aquest diari per valorar l'experiència europea municipal.



I és que entre els alcaldes que van ser ahir a Brussel·les hi havia una nodrida representció de batlles de la Catalunya Central.



L'alcalde de Sallent, David Saldoni, va assegurar que «ha estat un acte molt sentit» perquè «hem pogut veure cara a cara el govern del país» i va explicar que havia vist al president i els consellers cessats «serens, forts i convençuts» encara que afegia que «humanament, m'imagino que el moment que estant vivint ells i els seus companys de govern és molt dur».



D'altra banda, tant Saldoni com l'alcalde Gironella David Font, van assenyalar que «hem aconseguit traslladar laa veu del món locali dels ajunaments al cor d'Europa», fet, que segons Saldoni serveix «per demostrar a Europa» que el procés dels últims anys «no é suna dèria del govern, sinó que té els alcaldes i molt gent al costat». Tot i que Font opina que «Europa té gairebé el deure moral de reaccionar», ell mateix va admetre que «desconec si escoltarà». Tot i això, Font va remarcar que hi havia 200 mitjans d'arreu del món acreditats. En el seu cas, va explicar que també havia parlat amb una ràdio finlandesa i una televisió de Taiwan. El principal interès d'aquests mitjans, va dir Font, era saber «per què anàvem a Europa; què hi explicàvem i què creiem que respondria».



L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, valorava el fet d'haver pogut donar «escalf» als exconsellers i a l'expresident de la Generalitat. «Ho necessitaven», deia Junyent, que explicava haver pogut parlar durant una estona amb Toni Comín (vinculat familiarment amb la capital del Bages) i Lluís Puig (gran coneixedor de Manresa per la seva llarga relació amb la Fira Mediterrània). «Se'ls nota tocats», explicava Valentí Junyent, «i s'han emocionat amb la visita dels alcaldes, perquè segur que la seva no és una situació de bon portar. Han estat molt agraïts a la mostra de suport» municipal.



Junyent, que recordava que cada alcalde ha pagat el desplaçament a Brussel·les de la seva butxaca particular, es mostrava satisfet d'haver-hi estat «en representació de tots els manresans, de tots els que estan per la causa i que hi han volgut donar suport».



Segons l'alcalde de Manresa, l'acte haurà tingut ressò a la comunitat europea, ja que durant els parlaments, destacava Junyent, «hi ha hagut moltes apel·lacions directes a Juncker. Estic segur que servirà d'alguna cosa», afirmava Junyent, que valorava el fet que estiguessin presents a l'acte representants del partiti flamenc que dóna suport al govern belga.



«Ha estat un d'aquells dies que, amb perspectiva, ens adonarem de la càrrega simbòlica i reivindicativa que ha tingut. Avui a Brussel·les hem comprovat que Europa està pendent del fet que a Catalunya hi passa alguna cosa».



Un altre dels alcaldes que ahir va viatjar a Brussel·les és el de Solsona, David Rodríguez, que afirmava que l'acte d'ahir «potser no tindrà una utilitat immediata, però segur que servirà perquè a Europa es prengui consciència» de la reivindicació independentista. «Això és més fàcil que passi a Europa que a Espanya», assegurava Rodríguez a aquest diari.



L'alcalde de Solsona assegurava que els membres del govern català «s'han sentit molt recolzats. Jo m'he pogut abraçar amb Comín i Serret i estaven molt agraïts per la mostra d'afecte».



Rodríguez també destacava el fet d'haver estat entrevistat per una televisió francòfona de Bèlgica. «Cada mitjà té la seva tendència i aquesta cadena entenia molt bé la posició espanyola. Que m'entrevistessin m'ha permès rebatre-la», deia l'alcalde.