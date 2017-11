El Constitucional anul·la la DUI i denuncia Forcadell per desobediència

El Tribunal Constitucional ha anul·lat avui la Declaració Unilateral d'Independència acordada pel Parlament el passat 27 d'octubre, una resolució que ha pres a l'acceptar l'incident d'execució contra la mateixa presentat pel Govern central, en virtut del qual ja l'havia suspès cautelarment.

El ple del TC ha decidit, a més, denunciar per desobediència a les seves sentències a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa Ana Simó i José María Espejo, tal com demanava l'incident presentat per l'executiu central.



Sense efecte les multes a Jové i Vidal

D'altra banda, el tribunal de garanties ha deixat sense efecte la imposició de la multes que va ser fixada a la fi del passat mes de setembre, de 12.000 euros diaris al número dos d'Oriol Junqueras en la Conselleria d'Economia, Josep María Jové com a responsable electoral de l'1-O, ja que no va arribar a exercir. S'anul·la per la mateixa raó la multa de 6.000 euros diaris que es va imposar a Montserrat Vidal i Roca, igualment responsable d'aquest assumpte.