Cs, únic partit que millora en intenció de vot després del referèndum a Catalunya

La pugna independentista a Catalunya ha disparat les expectatives electorals de Ciutadans, que pujaria tres punts i estaria a un pas de superar Units Podem, que perdria força i baixaria dos punts, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). El baròmetre del CIS, el treball de camp del qual es va dur a terme entre el 2 i l'11 d'octubre, just després del referèndum però abans de l'aplicació de l'article 155, reflecteix també que la independència de Catalunya és ja la segona preocupació per als espanyols després de l'atur, avançant fins i tot la corrupció.



Segons l'enquesta, el PP seguiria sent el partit més votat amb un 28 per cent, tot i que cauria vuit dècimes des del sondeig de juliol, mentre que el PSOE es deixaria també set dècimes fins al 24,2 per cent dels sufragis, mantenint la seva distància amb els populars.



El CIS confirma que la crisi a Catalunya ha passat factura a Podem, que al costat de les seves confluències perdria gairebé dos punts, del 20,3 al 18,5 per cent, mentre que Ciutadans en pujaria 3 fins al 17,5 per cent dels vots i estaria a un pas de la formació de Pablo Iglesias.



Analitzant més a fons l'enquesta, s'observa que un 10,4 per cent dels espanyols que van votar al PP a les eleccions generals de 2016 votaria ara Ciutadans. D'aquests nous votants del partit d'Albert Rivera, un 4,2 per cent procediria de Units Podem i un 2,7 per cent del PSOE.



Des de l'última enquesta amb estimació de vot del CIS, publicada al juliol, els partits catalans amb prou feines experimentarien variacions en els seus suports electorals, encara que tots perdrien algunes dècimes. ERC passaria d'un 2,9 a un 2,7 per cent, el PDeCAT també perdria una dècima fins a l'1,6, mentre que la confluència catalana de Podem (En Comú Podem) cauria dues dècimes fins al 3,5.



El PNB, mentrestant, pujaria tres dècimes i passaria de l'1,0 al 1,3 per cent, mentre que EH-Bildu en perdria una altra i es quedaria en el 0,7, i Coalició Canària també cauria una dècima, fins situar-se en el 0,3 per cent en estimació de vot.



Pel que fa a la nota que donen els ciutadans als líders polítics, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, és el pitjor valorat entre els quatre grans partits i el penúltim en la qualificació dels portaveus de totes les formacions del Congrés, només per davant de Joan Tardà, d'ERC. Els enquestats atorguen a Iglesias una qualificació de només 2,67 punts sobre deu, mentre que Tardà, el pitjor valorat, té 2,51 punts.



El líder més valorat dels quatre grans partits és el president de Cs, Albert Rivera, amb una nota de 3,75, seguit del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb un 3,61, mentre que el president del Govern, Mariano Rajoy, té una nota de 3,02. Rajoy, però, es situa millor que Sánchez en la confiança que inspira en els ciutadans, que, no obstant, és en els dos casos escassa.

Males notes per al Govern



No molta millor nota obté el conjunt del Govern i, de fet, cap dels seus ministres arriba a l'aprovat. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, continua sent el membre de l'Executiu de Mariano Rajoy més valorat pels ciutadans amb un 3,69 sobre deu, mentre que el ministre d'Indústria, Álvaro Nadal, és el pitjor valorat per davant del titular d'Hisenda, Cristóbal Montoro, amb 2,42 punts.



Darrere de Sáenz de Santamaría se situa en segon lloc la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, amb 3,14, seguida del portaveu del Govern i titular d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, amb 3,12 sobre deu.



Paral·lelament, la independència de Catalunya és esmentada com un dels principals problemes d'Espanya pel 29 per cent dels enquestats, davant del 7,8 per cent que feia referència a aquesta preocupació un mes abans. De fet, per a un 15,6 per cent dels 2.487 entrevistats pel CIS la crisi catalana és la seva principal preocupació, quelcom que només opinaven un 3,2 per cent a l'enquesta de setembre.