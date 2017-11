La Generalitat destina 15 milions a finançar projectes per a emprenedors

La direcció general de Comerç i l'Institut Català de Finances (ICF) han posat en marxa la línia de finançament «ICF Comerç», dotada amb 15 milions d'euros, destinada a facilitar l'accés al crèdit als emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector del comerç, l'artesania, la moda i els serveis relacionats. Les sol·licituds dels préstecs es poden fer a partir d'aquest dimarts i fins el 26 de setembre del 2018. Els préstecs finançaran operacions d'inversió o circulant.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) assumirà el 70% del capital pendent del préstec amb l'objectiu d'afavorir el finançament bancari dels sol·licitants. L'import del préstec serà entre 15.000 i 100.000 euros per als autònoms i entre 25.000 i 100.000 euros per pimes i microempreses.

El crèdit tindrà un període d'amortització de fins a 5 anys amb un any de carència inclòs. El tipus d'interès serà de l'euribor a sis mesos més un marge financer del 3,7%. Les condicions del préstec no inclouen comissions amb l'excepció de la comissió per amortització anticipada que tindrà un cost màxim de l'1%.

Per aprovar el crèdit caldrà que l'entitat financera aprovi les garanties suficients per la concessió de la línia de finançament i el beneficiari obtindrà el capital del préstec un cop aprovada l'operació.