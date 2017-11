Un grup de manifestants talla les vies de l'AVE a l'estació de Sants

Un grup d'uns 300 manifestants ha tallat vies de tren a l'estació de Sants quan faltaven pocs minuts per les cinc de la tarda. Inicialment han tallat les vies de l'AVE i posteriorment s'han dirigit a fer el mateix a algunes línies de Rodalies. Concretament, segons confirmen fonts de Renfe, els trens no poden circular de les vies 1 a la 8. Els manifestants, convocats per Universitats per la República, han començat la marxa a quarts de cinc de la tarda a plaça de Sants. S'han dirigit cap a l'estació i han entrat a les vies, alguns pagant i altres no. Els concentrats criden consignes com 'Llibertat presos polítics' i 'vaga general' i llueixen estelades, banderes anarquistes i republicanes.