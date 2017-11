Un grup de manifestants talla la via de l'AVE a Girona

Centenars de persones han tallat aquest dimecres al matí les vies de l'AVE a l'estació de Girona, segons ha informat la companyia Renfe. El grup ha entrat massivament a la zona de vies, fet que ha obligat a interrompre el servei en els dos sentits de la circulació i que els trens que tenien prevista la sortida des de les estacions de Barcelona Sants i Figueres-Vilafant cap a Girona no puguin efectuar el seu trajecte. Mentrestant, a Rodalies es mantenen els talls a Mataró de l'R1, als quals se li ha afegit un altre a Blanes de la mateixa línia; a Montcada Bifurcació, que afecta les línies R3 i R4; i a Sant Vicenç de Castellet, també a l'R4. Pel que fa l'acció a Ulldecona, que tallava l'R16, ja ha finalitzat i el trànsit ferroviari s'ha restablert.

De fet, a través del compte oficial de Twitter, Rodalies de Renfe ja avisa que hi ha "grans afectacions" a tota la xarxa per invasió de persones i objectes a la via.

Pel que fa els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els trens es troben aturats entre Valldoreix i Mira-sol i Valldoreix i Vopelleres, també per la presència de manifestants a l'estació de Sant Cugat del Vallès.