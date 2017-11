Hisenda denuncia el Govern catalàpel cost del referèndum

El secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández Moya, ha presentat una denúncia a la Fiscalia del Tribunal de Comptes perquè el Govern es faci càrrec de les despeses de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Fernández Moya sol·licita que «s'adoptin mesures» contra el Govern i «els responsables» de l'ANC i Òmnium per determinar «l'import dels danys causats per a l'erari públic» en la celebració del referèndum, que inclouen la publicitat de la campanya al web oficial i a diversos mitjans de comunicació, la contractació del subministrament de les urnes, l'obertura de 2.315 col·legis electorals (aigua, llum, telefonia, neteja i personal) o els usos de mitjans informàtics. El Ministeri admet que no pot quantificar el cost del referèndum i basa la denúncia en informacions periodístiques.



L'executiu espanyol busca que el Tribunal de Comptes condemni el Govern i els responsables de l'ANC i Òmnium a pagar de la seva butxaca les suposades despeses de l'1-O sufragades amb diners públics, tal com el tribunal va fer amb Artur Mas, obligat a abonar un import de 5,2 milions d'euros juntament amb els exconsellers Homs, Ortega i Rigau. Amb tot, la denúncia del Ministeri d'Hisenda ja admet que «en aquest moment no resulta possible la definició certa de la quantitat dels danys produïts», tot i que ho atribueix a «l'ànim d'ocultació del finançament» per part des responsables del referèndum. Malgrat això, dona per fet que hi va haver una «actuació il·legal amb l'ús de recursos públics per part del Govern de Catalunya i de les Associacions identificades».



D'altra banda, la jutge Carmen Lamela començarà avui el procés d'embargar béns de Carles Puigdemont i els consellers cessats, segons va avançar ahir el diari Ara. Ahir finalitzava el termini per dipositar la fiança per responsabilitats civils per valor de 6,2 milions d'euros. Lamela va imposar aquesta fiança a petició de la Fiscalia General de l'Estat -que va quantificar el pressupost previst per la Generalitat per a processos electorals en 6,2 milions d'euros- el 31 d'octubre, quan va admetre la querella a tràmit; per tant, no va esperar a prendre declaració als querellats, que estaven citats per al dijous 2 de novembre.