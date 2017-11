Ignacio González podrà sortir de la presó si paga 400.000 euros

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va posar una fiança de 400.000 euros a l'expresident madrileny Ignacio González per sortir de presó, on es troba des del 21 d'abril pel cas Lezo. García Castellón li ha imposat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori estatal i compareixences quinzenals una vegada que dipositi la fiança.

El jutge va prendre aquesta decisió seguint el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que es va pronunciar a favor de deixar en llibertat sota fiança González en entendre que el risc que torni a delinquir gràcies al maneig de fons a Colòmbia o Panamà és avui més baix gràcies a la col·laboració judicial amb aquests països i l'estat avançat de la investigació.

L'advocat de González va demanar la sortida de presó de l'expresident madrileny en tres ocasions anteriors, però el risc de fuga i la possible reiteració delectiva ho va impedir.