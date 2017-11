El jutge manté la condició d'investigats a 8 mestres de la Seu per incitació a l'odi

El jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell va decidir ahir, després de prendre'ls declaració, mantenir com a investigats per un suposat delicte d'incitació a l'odi els vuit mestres de tres escoles de la Seu d'Urgell pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O. Segons va informar el TSJC, el jutge no va demanar mesures cautelars per als docents i, de moment, no ha acordat cap altra diligència al respecte de la investigació que està duent a terme arran de les denúncies d'onze particulars. En les respectives declaracions, els mestres van respondre les preguntes que se'ls van formular i van negar els fets, va explicar l'advocat d'un d'ells. Van declarar el director i quatre mestres del col·legi Mossèn Albert Vives, la directora i un mestre de l'escola Pau Claris i la directora de l'escola La Salle. Segons consta en les denúncies, un dels alumnes hauria sofert» humiliacions, insults i fins i tot agressions» perquè la seva mare és guàrdia civil, cosa que coneixen la resta de companys i professors. El jutge volia saber si els mestres van tenir «actituds» que motivessin els insults i agressions denunciats.