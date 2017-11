L'Audiència condemna Morate a 48 anys de presó per dos assassinats

L'Audiència Provincial de Cuenca va condemnar Sergio Morate, a qui un jurat popular va declarar culpable dels assassinats de la seva exparella Marina Okarinska i de l'amiga d'aquesta, Laura del Hoyo, a 48 anys de presó. El president de l'Audiència Provincial de Cuenca, José Eduardo Martínez Mediavilla, va donar a conèixer la sentència contra Morate, que va seguir la lectura de la sentència del jutge per videoconferència des de la presó d'Estremera, en la qual està intern des de setembre de 2015.

El tribunal va condemnar Morate a 25 anys de presó, la màxima pena legal, per la mort de Marina, en concórrer l'agreujant de parentiu i gènere. En el cas de Laura del Hoyo, Morate va ser condemnat a 23 anys de presó, i en aquest cas se li aplica l'agreujant de l'«abús d'autoritat», però no el d'«abús de confiança» en no considerar-lo provat el jurat popular.

La sentència de l'Audiència recull les peticions de condemna que va formular la Fiscalia en el seu escrit. El magistrat va destacar la «brutalitat i perversitat de l'acusat».