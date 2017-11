Un magistrat de l'Audiència qualifica de «desproporcionada» la presó per a Sànchez i Cuixart

El magistrat de l'Audiència Nacional José Ricardo de Prada, un dels cinc membres del tribunal que ha confirmat l'ordre d'empresonament incondicional per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, ha emès un vot particular en el qual considera "innecessària i desproporcionada" aquesta mesura.

"Al meu entendre, ni per la gravetat en si dels fets, ni per les circumstàncies personals, comportament processal, ni per l'absència de pronòstics negatius consistents i veritablement raonats relatius als riscos processals hauria d'haver-se mantingut la mesura cautelar de manera incondicional", explica De Prada en el seu escrit.

Per al magistrat, la jutgessa instructora de la causa per sedició en la qual estan investigats 'els Jordis', Carmen Lamela, podia haver establert "mesures cautelars alternatives a la presó amb suficient previsible eficàcia per conjurar els possibles riscos existents". Per això, opina que la mesura d'enviar-los a la presó és "innecessària i desproporcionada".

De Prada -un dels tres membres del tribunal que està jutjant les activitats de la primera època de la trama Gürtel- és el mateix magistrat que ahir va qüestionar que la jutgessa de l'Audiència Nacional s'atribuís la competència per investigar el delicte de sedició, ja que la veu "summament forçada i extensiva de la norma jurídica".

A diferència dels seus companys de la Secció Segona de la Sala penal, que han confirmat la competència de l'Audiència Nacional per investigar la sedició pels incidents dels dies 20 i 21 de setembre així com la mesura de presó incondicional que va dictar Lamela el 16 d'octubre, De Prada creu que en aquest últim punt cal ser "extraordinàriament prudents".

I és que el magistrat considera que és "summament complex en aquest moment inicial de la recerca penal descendir al concret i tractar d'efectuar una mínima però suficient fixació de fets més enllà dels purament objectius o objectivables amb rellevància penal".

De Prada considera que els fets ocorreguts al setembre a Catalunya i pels quals estan investigats 'els Jordis' són "summament complexos", tant pel seu "desenvolupament" com per "tots els seus ingredients", per la qual cosa es planteja si "és possible" que Lamela hagi pogut arribar a les "conclusions fàctiques i jurídiques tan categòriques" que va exposar en la seva ordre d'empresonament.

També es planteja si la jutgessa instructora pot delimitar de forma tan concreta en Sánchez i Cuixart la possible responsabilitat dels fets, "tenint en compte que els paràmetres necessaris passen per la individualització de fets i responsabilitats de persones en funció de la seva específica participació delictiva, efectuant imputacions i qualificacions jurídiques individualitzades que resultin útils i que permetin establir amb criteri un judici provisional de gravetat de conducta".

El magistrat també esmenta en el seu vot particular que, en la vista d'apel·lació celebrada divendres passat per valorar la mesura de presó incondicional, la Secció Segona "va debatre profusament sobre les possibles qualificacions jurídiques seguides per la jurisprudència davant fets que poguessin tenir semblança" amb els incidents dels quals s'acusa a 'els *Jordis', si bé indica que no es va poder arribar a"conclusions unívoques donat l'ampli rang de possibles qualificacions jurídiques".



Falta de motivació jurídica

Per tot això, De Prada opina que l'ordre d'empresonament de Sánchez i Cuixart "no està suficientment motivat": "La meva afirmació té en compte les particulars dificultats del cas que es vénen exposant, la qual cosa implica la necessitat d'un major esforç motivacional", apunta.

A més de considerar que "no s'aborden suficientment les dificultats del fet i la participació delictiva dels recurrents", també subratlla que en l'acte de Lamela "no s'exposen raons detallades convincents sobre els riscos processals".

"Tampoc s'expressen, més enllà dels estereotips a l'ús, els elements que permetin apreciar els riscos de destrucció delictiva", mentre que els relatius a la "reiteració delictiva estableixen un pronòstic de comportament que admetria ser evitat mitjançant l'adopció d'altres mesures cautelars alternatives com a vigilàncies o prohibició de pràctica de determinades activitats", explica.

I a més d'aquesta falta de motivació de la jutgessa, el magistrat al·lega que la Sala penal tampoc ha dut a terme la "exigible labor de control jurisdiccional, sense descendir a la problemàtica plantejada pels recurrents i fent igualment ús dels estereotips en lloc d'una motivació per mantenir els mateixos pronòstics de riscos de reiteració delictiva o de destrucció de proves o per discriminar la situació i el comportament dels recurrents del d'altres encausats amb una actitud diferent".