Els Mossos investiguen incendis a cotxes i contenidors a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació amb la finalitat de determinar l'autoria d'una onada d'incendis que van afectar a quatre grups de contenidors i vehicles la matinada de dilluns a dimarts Sabadell.

En total, els diferents incendis van calcinar 25 vehicles i 21 contenidors en menys d'una hora, concretament entre les tres i les quatre de la matinada, tots ells concentrats al barri de la Creu Alta.

El primer avís per flames va arribar quan passaven dos minuts de les tres de la matinada al carrer Fray Batlle, número 24, on van cremar un total de tres contenidors i quatre vehicles van quedar afectats pel foc, a més de la instal·lació d'aigua i elèctrica de la façana.

Uns deu minuts més tard, entre els carrers Vila Cinca i Canonge Joncar, van cremar 3 contenidors i també van quedar afectats 3 vehicles i la instal·lació elèctrica de la casa situada en la cantonada.

Només tres minuts més tard, les flames van calcinar cinc contenidors i van cremar parcialment quatre vehicles més la porta d'un local i també la instal·lació elèctrica de la façana al carrer Agnès Armengol 37.

Posteriorment, els Bombers van rebre un quart avís per l'incendi en dos punts del carrer Castellar del Vallès, un davant el número 229, on les flames van calcinar un total de cinc contenidors i també van afectar a quatre vehicles, i davant del número 200, amb cinc contenidors i nou vehicles més afectats per les flames.

La comissària dels Mossos d'Esquadra de Sabadell ha assumit la investigació del cas.