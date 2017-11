Els partits sobiranistes es presentaran per separat al 21-D

Finalment, la llista unitària de l'independentisme per a les eleccions del 21-D no serà possible. ERC i PDeCAT es presentaran per separat, mentre que la CUP decidirà diumenge si concorre als comicis i amb quina fórmula ho fa. Ahir a mitjanit finalitzava el termini legal per a presentar coalicions per a les eleccions del desembre, de manera que ja és oficial que Junts pel Sí no es reeditarà. Tot i això, els partits sobiranistes estan disposats a trobar punts programàtics en comú per acabar amb l'aplicació de l'article 155, recuperar l'autogovern de Catalunya i aconseguir l'alliberament dels presos com a elements prioritaris.



La CUP va ser la primera de desmarcar-se públicament de la llista única, ja que les opcions que votaran diumenge en assemblea no inclouen la possibilitat d'anar de bracet amb ERC i PDeCAT. Els cupaires proposaran quatre escenaris a les seves bases: no presentar-se; no presentar-se però donar suport a una candidatura civil on gairebé no hi hagi polítics; un front de partits catalans d'esquerres (on es podria incloure ERC, si aquesta volgués, el possible nou partit d'Albano-Dante Fachín, Procés Constituent i altres partits minoritaris) o presentar-se en solitari.



La presència de la CUP i del sector sobiranista de Podem eren condició sine qua non d'ERC per reeditar Junts pel Sí. Per tant, després de la negativa de la CUP a afegir-s'hi i després que Podem i els Comuns decidissin anar pel seu compte, els republicans no han acceptat reeditar la coalició amb PDeCAT, que en els últims dies havien estat els únics que havien insistit en la necessitat de fer una candidatura unitària de l'independentisme. D'aquesta manera, si no hi ha canvis, Oriol Junqueras serà el ca de llista d'ERC.



Caldrà veure si Carles Puigdemont accepta liderar la candidatura del PDeCAT en solitari, després que ahir al matí tornés a defensar des de Brussel·les la llista única tot apel·lant a recuperar «l'esperit de l'Assemblea de Catalunya» per rebutjar l'aplicació de l'article 155 i «recuperar la democràcia». Tal i com va dir fa uns dies, per a ell, la millor fórmula d'expressar el rebuig de la població catalana a l'aplicació de l'article 155 era «una llista de país amplíssima». De fet, la pàgina web que va impulsar per demanar suports a la llista unitària -llistaunitaria.cat- tenia ahir al vespre més de 273.000 adherits.



També el diputat del PDeCAT al Congrés Carles Campuzano va seguir advocant ahir per la candidatura unitària. En declaracions a TV3, va considerar que l'electorat sobiranista «no entendria» que les forces independentistes es presentessin per separat. Per això, va afirmar que l'obligació dels partits independentistes era «treballar fins a l'últim moment per a aquesta llista d'ampli espectre democràtic i sobiranista», tot demanant que no passessin per davant « els legítims interessos de partit».



L'ANC també va defensar aferrissadament la candidatura única independentista. Per això, ahir mateix va reclamar als partits independentistes que presentessin «una coalició que serveixi per suportar una candidatura única». L'ANC va subratllar que amb el Govern «a la presó o a l'exili, el Parlament dissolt, centenars de polítics amenaçats, les institucions ocupades, els partits polítics debilitats» i amb un Govern central «corrupte que detesta la llibertat» intentant «manar» a Catalunya, calia plantejar una solució unitària per al 21-D. Per això, avalava una llista unitària que inclogués Puigdemont i «tots els presos polítics, fins i tot els Jordis, sacrificant el seu interès immediat, per combatre multes, agressions i la falta de sentit democràtic de l'Estat».