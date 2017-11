El president del Suprem planteja que el tribunal assumeixi tot el cas del procés

El president del Tribunal Suprem (TS), Carlos Lesmes, obria ahir la porta que aquesta instància judicial assumeixi tota la causa oberta en relació amb el procés independentista, ara repartida per seus diverses.



En el si de l'Alt Tribunal, però, hi ha divergència de criteris, de manera que la decisió que pugui prendre el jutge Pablo Llarena, instructor de la causa que pesa sobre membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, serà prevalent. Si ho estima pertinent, Llarena podrà reclamar una part o tota la causa motiva per la declaració d'independència i a delictes com els de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència, investigada en diversos tribunals (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiència Nacional i un jutjat de Barcelona).



«El mateix acte de la sala del Tribunal Suprem autoritza ja a Llarena –que demà interroga la presidenta Carme Forcadell i els altres membres de la Mesa– a reclamar la competència de tota la causa», assenyalava Lesmes ahir. En aquest sentit, la interlocutòria de l'Alt Tribunal considera «inescindible» la naturales dels actes investigats. De la seva banda, l'Audiència Nacional avala la competència de la jutge Carmen Lamela per investigar el presumpte delicte de sedició vinculat al setge a la Guàrdia Civil del 20 de desembre amb motiu de l'escorcoll a la Conselleria d'Economia, fets pels quals es troben en presó preventiva el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Només el magistrat José Ricardo de Prada discrepa de la majoria i considera que la decisió de Lamela de declarar-se competent respon a una «interpretació summament forçada i extensiva de la norma jurídica».