Puigdemont recorda que l'1-O va costar 1.000 ferits, destrosses i 300.000 euros al dia en vaixells

Carles Puigdemont ha volgut respondre al fet que el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona hagi donat 10 dies al Departament d'economia perquè digui quant va costar el referèndum de l'1 d'octubre. En un tuit, el president ha assegurat que des del 22 de setembre hi ha hagut 1.000 ferits. També ha dit que la Policia Nacional va fer destrosses a les escoles valorades en 314.000 euros. I ha recordat que hi ha 3 vaixells davant dels ports de Barcelona i Tarragona que donen allotjament a la policia espanyola a un cost de 300.000 euros per dia, més les dietes. Explica també que el cos policial també s'ha allotjat en 38 hotels.