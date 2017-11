S'activen els serveis de Creu Roja i Protecció Civil per atendre els conductors atrapats a l'AP-7

Els serveis de Creu Roja i Protecció Civil s'han mobilitzat aquest dimecres a primera hora de la tarda per atendre les desenes de conductors atrapats a l'AP-7 la demarcació de Girona a causa dels talls de trànsit que provoquen els manifestants de la vaga general. Des de les 16.30 h hi ha diversos voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament de Figueres que s'han desplaçat a Borrassà per fer tasques d'avituallament, mentre la Creu Roja també està atenent els conductors atrapats a la zona de Maçanet de la Selva. Amb tot, el dispositiu preveu ampliar els punts d'atenció si el col€lapse a l'AP-7 no es dilueix. Als conductors se'ls estan proporcionant entrepans, begudes i mantes, i per ara no ha estat necessari atendre cap persona per motius de salut. La previsió es mantenir el dispositiu fins que es reprengui la circulació i desapareguin els talls dels manifestants.