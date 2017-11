Unes 4.000 persones omplen Sant Domènec en la primera protesta de la vaga a Manresa

Va ser la primera de les concentracions de protesta organitzades ahir a Manresa, i no va decebre les expectatives. Unes 4.000 persones, segons fonts de la Policia Local, van omplir la plaça de Sant Domènec en la concentració que la Taula per la Democràcia va organitzar ahir al migdia a les capitals de totes les delegacions territorials de la Generalitat, entre les quals Manresa. La multitud no només va omplir les places contigües de Sant Domènec i de Fius i Palà, sinó també la vorera de la Muralla i una part del carrer Born.



Durant l'acte, es va exigir la posada en llibertat immediata dels dels presos. «Hi ha deu presos polítics, i no els podem oblidar! No pararem fins que quedin lliures», va expressar Josep Camprubí, un dels membres de les entitats convocants de la Taula de la Democràcia, entre les quals hi ha Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). També es van fer volar globus per la plaça, que duien inscrit el lema de «Llibertat presos polítics», mentre el públic va corejar diverses vegades el lema «Llibertat!».



Durant l'acte, també es va condemnar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. «És un atac directe a la democràcia que no només té conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones», deia el manifest dels organitzadors, que va llegir Josep Maria Pintó, un altre membre de la Taula per la Democràcia



La concentració de Sant Domènec, que es va iniciar a 2/4 d'1 del migdia, també va servir per fer un primer balanç dels talls de car-retera que s'havien fet durant al matí. «Avui el país ha estat pràcticament aturat. Hi ha hagut un element fonamental que ha destacat per sobre dels altres: la mobilitat», va destacar Camprubí, que provocar més aplaudiments. «La nostra comarca, a més, ha estat capdavantera en l'atura de país, i ho hem de celebrar», va afegir. Camprubí també va aixecar els aplaudiments en felicitar els 30 alcaldes de la Catalunya Central que dimarts van anar a Brussel·les a donar suport a Puigdemont.



A la part final de l'acte, van arribar a la plaça, provinents del car-rer del Born, els membres del CDR de Manresa, que venien de tallar l'eix Transversal. Tots van ser rebuts amb aplaudiments per la resta de congregats a Sant Domènec. Un dels membres del CDR va agafar el micro i va convidar la gent a seguir mobilitzada. «Cal continuar mostrant el descontentament, perquè no és normal que hi hagi presos polítics», va dir. «El que està passant no pot succeir. És un greu atac a la democràcia, als drets polítics i socials del nostre poble», va afegir, alhora que convidava tothom a anar a la frontera de la Seu d'Urgell amb Andorra, per ajudar a mantenir-hi el tall. Finalment, el cant d'Els Segadors va concloure la manifestació de Sant Domènec.