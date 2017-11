Aznar: «Si el 22-D estem com abans de l'article 155, estarem tots pitjor»

L'expresident espanyol José María Aznar va assegurar ahir que si els independentistes guanyen les eleccions del pròxim 21 de desembre, Catalunya quedarà sumida «en la il·legalitat, en la secessió, en la rebel·lió i en l'imperi de l'anarquia». «Si el 22 de desembre estem com abans de la intervenció de l'article 155, estarem tots pitjor i, sobretot, els catalans», va augurar Aznar. En una entrevista a la Ser, Aznar va afegir que «els últims anys» hi ha hagut «un dèficit de política molt gran» a Catalunya, fet que ha deixat un marge «enorme» per a la «política negativa, secessionista». «Efectivament, ha faltat política. Els partits constitucionals han deixat un marge per a la política negativa, secessionista, enorme i quan els buits existeixen en política els cobreixen altres». Així, va apuntar que el sentiment independentista «ha crescut molt des dels anys 2006-2007», mentre que el 2004 «no arribava al 10%», de manera que «alguna cosa haurà passat» per arribar a la situació actual. Per a Aznar, l'aplicació del 155 ha estat «un encert» i el futur de Catalunya «depèn del resultat de les eleccions», la convocatòria de les quals ha estat «una aposta política molt gran» que va confiar que «els ciutadans catalans sàpiguen apreciar».