Berga fa sentir el seu clam per la llibertat dels presos polítics i a favor de l'autogovern

La plaça de Sant Pere de Berga s'ha convertit aquests dos darrers mesos en un espai de cita obligada de milers de berguedans independentistes que l'han trepitjat sovintejadament per fer sentir la seva veu. Ahir, l'àgora berguedana va tornar a ser de nou l'escenari d'un acte massiu. En concret, la concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural en l'aturada general va omplir-la per reclamar l'alliberament de presos polítics i en defensa de l'autogovern i de les institucions catalanes.



Enmig d'un fred intens que ha arribat de cop, es va iniciar un acte que va tenir un format lleugerament diferent del de les darreres vegades. ANC i Òmnium van voler donar a la concentració un toc personalitzat i diferent per evitar caure en les repeticions.



L'acte es va iniciar amb l'actuació del músic berguedà Quim Castilla, que amb la seva guitarra va interpretar Inici del Càntic en el Temple, de Salvador Espriu, que al seu dia va popularitzar en Raimon. Tot seguit, Jaume Fígols, membre del grup escènic berguedà d'Anònim Teatre, va llegir una part del popular poema Ara Mateix, de Miquel Martí i Pol i Lluís Llach amb una variant final. Al «cridem qui som i que tothom ho escolti/I en acabat, que cadascú es vesteixi/com bonament li plagui, i via fora!,/que tot està per fer i tot és possible» s'hi va afegir el següent: «I allò que està per fer ho farem!».



Seguidament, Toni Gol va llegir el manifest de la Taula per la Democràcia, en què es reclama la llibertat dels presos polítics i es fa una defensa de l'autogovern i les institucions catalanes i en contra de l'aplicació de l'article 155. Seguidament, Manel Escobet, membre del secretariat nacional de l'ANC, va reclamar la llibertat dels presos polítics. «L'Estat espanyol va fort i no s'atura», va afirmar. L'acte a la capital del Berguedà va acabar amb el ja habitual cant d'Els Segadors». El públic assistent va cridar consignes com «lliberta presos polítics» o bé «fora les forces d'ocupació». Els assistents van trigar una mica a poder sortir de la plaça perquè hi havia molta gent i costava passar entre la gentada cap al carrer dels Àngels i el carrer Major.



Fonts de l'organització van recordar que a la comarca s'han organitzat autocars perquè qui ho vulgui pugui assistir dissabte a la gran manifestació a Barcelona. Fins ahir, a Berga ja s'havien omplert 5 autocars i s'havien començat a vendre tiquets per al sisè. Els organitzadors tenen encomanada una desena d'autocars i també se n'organitzen a Gironella i Bagà.