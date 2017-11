Cinc anys i mig de presó per atropellar mortalment dos ciclistes

La jutge penal 1 de Lleida ha condemnat a cinc anys i mig de presó el jove d'Aitona que va atropellar mortalment dos ciclistes a la localitat de Seròs i va ferir-ne dos més el setembre del 2015. Segons va confirmar l'advocat de l'Ajuntament de Seròs i del Club Ciclista, Xavier Prats, la jutge ha imposat a l'acusat una pena màxima de quatre anys de presó per dos delictes d'homicidi per imprudència greu i dos més de lesions per imprudència en concurs amb un delicte de conducció sota els efectes de les begudes alcohòliques.

A més, l'acusat haurà de complir un any i mig de presó més per un delicte d'omissió d'auxili. Paral·lelament, el condemnat haurà d'indemnitzar amb 403.108 euros els familiars dels morts i els dos ciclistes que van sobreviure a l'atropellament. La Fiscalia, de la seva banda, demanava una pena de set anys de presó per a l'acusat.