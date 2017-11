El comerç de Manresa obre a mitges i al de Berga el seguiment és majoritari

La convocatòria de vaga general d'ahir va tenir un impacte desigual tant en el sector comercial com també a la indústria i a la universitat.



Al carrer Guimerà de Manresa, en ple centre comercial, es combinaven els comerços oberts, principalment els de les grans cadenes comercials, amb els establiments tancats, sobretot les botigues locals. Aquesta imatge era diferent de la del carrer del Born, on gairebé cap de les botigues va aixecar la persiana. Al carrer Nou, també hi havia un ampli seguiment de la vaga, encara que aquí sí que hi havia diversos establiments oberts.



La presidenta de la UBIC de Manresa, Tània Infante, explicava que serà avui quan l'entitat farà una valoració del seguiment, encara que destacava que bona part dels associats estaven d'acord a fer vaga i que eren les franquícies i cadenes les que van optar per obrir.



Persianes abaixades i cartells de tancat. Aquesta va ser la imatge que oferien ahir, majoritàriament, els comerços del centre de la capital berguedana. El petit comerç va tancar en bloc i van ser pocs els establiments que van obrir portes.



El seguiment de la jornada vaga va ser important en aquest sector així com també en el de la restauració i dels bars, que també van fer un seguiment ampli de l'aturada així com també d'altres establiments com ara quioscos o forns, entre d'altres. Només va obrir alguns supermercats tot i que altres, com el SúperPedret o Bon Preu, van romandre tancats.



Pel que fa al sector industrial, la vaga va tenir un seguiment desigual. Al polígon de Bufalvent hi havia empreses que no van poder treballar perquè els treballadors i les mercaderies no van poder arribar al polígon per les afectacions a les principals vies de comunicació. La gerent de l'associació d'empresaris de Bufalvent, Montse Ambrós, explicava que a la junta de l'entitat hi havia hagut divisió d'opinions sobre si les empreses havien o no d'obrir. En tot cas, puntualitzava que el seguiment de la convocatòria d'ahir no va tenir res a veure amb el seguiment de l'aturada de país del 3 d'octubre passat, que va ser, diu, «molt més contundent».



A Berga, la vaga també va tenir un seguiment desigual al sector industrial i al polígon de la Vall-dan, que concentra el gros d'empreses de la comarca, hi havia algunes indústries tancades i d'altres que van treballar amb normalitat.



Pel que fa a l'àmbit universitari, a la FUB la vaga també va tenir un seguiment irregular. Hi va haver serveis mínims i en alguns graus es van fer classe mentre que en altres no. En canvi, sí que es va mantenir l'activitat de la formació contínua.



A més a més, al centre es van decretar serveis mínims i entre el personal administratiu hi va haver un seguiment notable, segons van assenyalar fons del centre universitari.